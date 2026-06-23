Con questa colonnina italiana si può ricaricare a 1 MW di potenza: ecco Alpitronic HYC1000

Alpitronic è un'azienda altoatesina che ha saputo fasi strada nel crescente mercato delle colonnine per la ricarica, diventando uno dei principali protagonisti. Si tratta di una realtà molto dinamica che continua a investire per realizzare soluzioni sempre più innovative ed in linea con le richieste di un mercato in forte evoluzione. Lo scorso anno, Alpitronic aveva lanciato HYC1000, il suo primo sistema di ricarica decentralizzato con una potenza totale fino a un megawatt. Il sistema è composto da otto moduli di potenza da 125 kW, con una granularità di 62,5 kW, che non sono situati nella stazione di ricarica stessa ma all'interno di un cabinet dedicato.

Fino a ora, le stazioni di ricarica potevano essere ordinate con un massimo di due prese CCS, ciascuna con una potenza massima di 600 A e 600 kW, una presa MCS con una potenza massima di 1.500 A e 1.000 kW, oppure una presa CCS e una presa MCS. Questo significa che la piena potenza di 1.000 kW era disponibile solo in un singolo punto di ricarica tramite il connettore MCS, quello dedicato ai camion elettrici.

Ricarica ancora più rapida

Adesso, Alpitronic ha svelato il nuovo HP Dispenser che è destinato a cambiare le cose. Secondo Alpitronic, eroga una corrente superiore a 1.000 A e potenze di carica fino a un Megawatt tramite un singolo connettore CCS. Dunque, anche attraverso il connettore CCS sarà possibile raggiungere una potenza massima teorica di 1.000 kW, rendendo così le ricariche delle auto elettriche rapide quasi quanto un normale rifornimento di energia. Ovviamente servono vetture in grado di supportare potenze così elevate.

Alpitronic HYC1000

Alpitronic aveva già testato una versione preliminare di questa tecnologia lo scorso anno a Nardò ricaricando due Mercedes Concept AMG GT XX che hanno poi ottenuto un particolarissimo record di percorrenza in 24 ore.

Secondo l'azienda, la nuova versione della stazione di ricarica HYC1000 è stata ''progettata per auto elettriche che supportano elevate capacità di ricarica''. I primi modelli in grado di raggiungere potenze di picco superiori a 400 kW sono già disponibili sul mercato, sebbene rappresentino ancora una minoranza. Tra questi, ad esempio, la nuova Zeekr 7 GT, che può ricaricare fino a 450 kW, e la Denza Z9GT, che si spinge ancora oltre. Il modello del marchio premium di BYD può ricaricare con potenze nell'ordine del Megawatt utilizzando i Flash Charger del Gruppo cinese.

L'HP Dispenser sarà disponibile inizialmente in Europa per poi arrivare successivamente sul mercato americano e canadese nel 2027.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026