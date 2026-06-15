Xiaomi rivoluziona la ricarica domestica: arriva la "wallbox" con braccio robotico

Ecco come Xiaomi vede la ricarica casalinga. Siamo abituali alle classiche wallbox con il cavo ma il colosso dell'elettronica ha pensato a qualcosa di differente. Si tratta di un particolarissimo caricabatterie dotato di braccio robotico che collega e scollega autonomamente il veicolo elettrico. Non si tratta di un concept perché dovrebbe arrivare sul mercato nel quarto trimestre del 2026. Insomma, almeno in Cina la ricarica domestica potrebbe diventare presto più smart.

Come funziona?

Pochi giorni fa, Xiaomi ha pubblicato un video in cui mostra in azione questo caricabatterie con braccio robotico. L'azienda ha evidenziato un dettaglio importante e cioè che il filmato è stato girato in un ambiente reale, confermando che tutte le funzionalità mostrate sono pronte per la produzione.

Questo caricabatterie avanzato con braccio robotico integrato va fissato sul pavimento del garage. Una volta che rileva la presenza del veicolo elettrico, collega il connettore e lo scollega al termine della ricarica, il tutto senza che il conducente debba toccare nulla. L'alloggiamento del braccio è largo 152 mm, il che lo rende sufficientemente sottile da poter essere installato anche in spazi di parcheggio ristretti.

Il sistema utilizza il riconoscimento visivo basato sull'intelligenza artificiale per una precisione millimetrica nell'inserimento del connettore per la ricarica. Può comunicare con il veicolo per attivare l'apertura e la chiusura automatica dello sportellino della ricarica. L'intero sistema si integra nell'ecosistema Xiaomi e quindi sarà possibile gestirlo tranquillamente da remoto attraverso uno smartphone. Insomma, si arriva a casa, si parcheggia l'auto nel box e ci si allontana. Alla ricarica penserà tutto questo particolare dispositivo completamente automatizzato.

L'idea di Xiaomi non è certamente nuova in quanto altre aziende hanno presentato in forma concettuale soluzioni simili. In molti casi, però, i robot per la ricarica erano pensati per un utilizzo su larga scala, magari nei parcheggi pubblici. Invece, la soluzione di Xiaomi è specificamente progettata per l'uso domestico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026