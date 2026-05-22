Xiaomi YU7 GT fa il suo debutto ufficiale: un SUV elettrico con anima da supercar

Xiaomi YU7 GT ha fatto ufficialmente il suo debutto. Della versione più sportiva del SUV elettrico del colosso dell'elettronica ne scriviamo da tempo in quanto tra foto spia e anticipazioni arrivate direttamente dall'azienda, sapevamo già quasi tutto.

Due motori e 1.000 CV per divertirsi

Il nuovo SUV sportivo nasce per poter essere utilizzato tranquillamente ogni giorno ma se serve, è in grado di garantire prestazioni elevatissime e la dimostrazione l'abbiamo avuta di recente con il nuovo record ottenuto al Nurburgring nella categoria dei SUV. YU7 GT misura 5.015 mm di lunghezza, 2.007 mm di larghezza e 1.597 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm. Il suo powertrain è particolarmente raffinato e dispone di due motori elettrici in grado di offrire una potenza combinata di 738 kW e cioè ben 1.003 CV. In particolare, il SUV elettrico è equipaggiato con il motore HyperEngine V8s EVO di nuova generazione di Xiaomi in grado di raggiungere i 28.000 giri/minuto. Utilizza un modulo di potenza in carburo di silicio e vanta un'efficienza del 98,38%.

Xiaomi YU7 GT

Le prestazioni? Da vera supercar. Il SUV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,92 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 101,7 kWh che consente un'autonomia di 705 km ma secondo il ciclo CLTC. Grazie all'architettura a 897 V è possibile ricaricare ad altissima potenza. In 15 minuti è possibile recuperare 570 km di autonomia.

Al Nurburgring per trovare il setup perfetto

La nuova Xiaomi YU7 GT è stata sviluppata al Nurburgring per trovare il miglior setup possibile per telaio e assetto. Il SUV può contare infatti sul telaio ''Jiaolong Chassis Master Edition'' messo a punto sul circuito tedesco. Troviamo ammortizzatori CDC a doppia valvola per una regolazione bidirezionale dello smorzamento, molle pneumatiche a doppia camera chiusa per il controllo indipendente di altezza e rigidità e un differenziale elettronico a slittamento limitato che distribuisce la potenza tra le ruote posteriori.

Xiaomi YU7 GT

Per garantire la massima sicurezza anche in frenata, la YU7 GT è dotata di un impianto frenante da pista con dischi carboceramici e pinze Akebono ad alte prestazioni (sei pistoncini all'anteriore, quattro pistoncini al posteriore). Questo sistema permette una frenata da 100 a 0 km/h di 32,9 m e garantisce prestazioni senza cali di efficacia anche dopo dieci frenate consecutive da 180 a 0 km/h.

In termini di design, rispetto alla YU7 che già conosciamo, la versione GT adotta uno specifico body kit aerodinamico che include un frontale rivisto e più elaborato oltre a un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio. All'interno, invece, troviamo raffinati rivestimenti in Alcantara. Il SUV è dotato di serie di quattro sedili con funzione massaggio e di un impianto audio con 25 altoparlanti. La YU7 GT è disponibile in cinque colori. Gli esterni e gli interni offrono un'ampia gamma di opzioni in fibra di carbonio.

Prezzo

Quanto costa la nuova Xiaomi YU7 GT? Si parte da 389.900 yuan che al cambio sono circa 49.350 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026