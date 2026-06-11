Xiaomi YU7 GT ancora protagonista al Nürburgring, spunta un record particolare: cosa sappiamo

Xiaomi è stata più volte protagonista al Nürburgring, ottenendo prima con la SU7 Ultra e poi con la YU7 GT diversi record. A quanto pare, il colosso dell'elettronica avrebbe stabilito un nuovo primato sul circuito tedesco e questa volta molto particolare. L'azienda al momento non ha ancora detto nulla di ufficiale ma alcuni scatti fatti circolare in rete mostrano un fotografo immortalare la YU7 GT con vicino il classico pannello del Nürburgring in cui è riportato il nuovo record. Perché parliamo di un primato particolare? Perché a quanto sembra, riguarda le auto a guida autonoma.

Xiaomi sembra pronto a dimostrare che le sue auto sono in grado di percorrere il circuito senza che nessuno tocchi il volante. Se poi riusciranno a farlo velocemente è tutta un'altra questione.

Una Xiaomi YU7 GT che guida da sola al Nürburgring

Un post su Instagram dell'utente ''rollendereporter'' sembra rivelare l'ultimo record di Xiaomi al Nürburgring prima ancora che l'azienda abbia avuto la possibilità di annunciarlo ufficialmente. Come accennato all'inizio, accanto alla vettura la targa ufficiale del Nürburgring con la scritta ''Nordschleife Autonomous Driving Prototype''. Il pannello vicino alla YU7 GT riporta anche la scritta ''Official lap time'', cioè il tempo ufficiale del giro, sebbene, purtroppo, il numero effettivo non sia visibile. Stando a quanto racconta chi ha scattato la foto, pare che il tempo potrebbe smorzare un po' l'entusiasmo. Insomma, potrebbe non essere un tempo degno di nota, tanto che diversi utenti, commentando gli scatti, si chiedono quale possa essere il senso di questo record.

Il motivo potrebbe essere semplicemente pubblicitario, nel senso che Xiaomi potrebbe voler dimostrare le potenzialità delle funzionalità di guida autonoma di cui potrebbe disporre la vettura. Del resto, Xiaomi come altre case automobilistiche sta investendo molto nello sviluppo di sistemi ADAS sempre più avanzati. Ovviamente ne capiremo molto di più quando l'azienda cinese deciderà di raccontare tutti i dettagli di questo nuovo particolarissimo record ottenuto sul circuito tedesco.

Ricordiamo che lo scorso mese, la YU7 GT aveva ottenuto qui il record di categoria per i SUV, battendo il precedente primato dell'Audi RS Q8.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026