Nissan prepara la rivoluzione della ricarica: auto elettriche con pannelli solari e V2G

Nissan vuole rivoluzionare la ricarica delle auto elettriche. Per questo sta portando avanti un progetto di ricerca da 10 milioni di sterline, sostenuto dal governo inglese che si prefigge l'obiettivo di cambiare radicalmente il modo in cui le auto elettriche vengono ricaricate e utilizzate. Progetto che vuole favorire una mobilità più sostenibile e arrivare ad offrire ai clienti soluzioni innovative. Ma su cosa sta lavorando esattamente Nissan?

Ecco come Nissan vuole cambiare la ricarica

Innanzitutto, il progetto si chiama SUITE (Smart Use of Integrated Technology for EVs) e intende affrontare l’aumento dei costi dell’energia domestica e della ricarica pubblica, migliorando l’efficienza, l’accessibilità economica e la sostenibilità dei veicoli elettrici. Realizzato in collaborazione con un consorzio di dieci partner del mondo imprenditoriale e accademico, Nissan guiderà il progetto combinando, in un’unica auto elettrica, elettronica di potenza avanzata, intelligenza artificiale e integrazione delle energie rinnovabili.

Per i test è stata infatti scelta una Nissan Leaf di ultima generazione opportunamente modificata. Quali sono le tecnologie che secondo Nissan sono destinate a trasformare l’ecosistema dei veicoli elettrici? Innanzitutto, i pannelli solari integrati nell'auto che consentono di percorrere maggiori distanze con ogni ricarica, alimentando la batteria con energia rinnovabile, riducendo la frequenza con cui l’auto deve essere collegata alla presa di ricarica e contribuendo così a ridurre le bollette energetiche domestiche.

Nissan progetto ricarica veicoli elettrici

La seconda tecnologia è un sistema intelligente di gestione della ricarica (ICMS - Intelligent Charging Management System) che ottimizza i consumi elettrici, riduce le bollette energetiche e reimmette l'energia rinnovabile nella rete elettrica quando non viene utilizzata. Servirà quindi un dispositivo di ricarica automatizzato bidirezionale (ACD - Automated Charging Device) per le connessioni Vehicle-to-Grid (V2G), che migliora l’accesso alla ricarica V2G e offre un’accessibilità facilitata alla ricarica dei veicoli elettrici, mantenendo la connessione alla rete.

Questo sul fronte della ricarica ma Nissan e i suoi partner stanno lavorando anche per migliorare ulteriormente l'efficienza delle auto elettriche. Una soluzione potrebbe arrivare da inverter di trazione al nitruro di gallio (GaN), ad alta efficienza con controlli ottimizzati tramite intelligenza artificiale, che permettono ai veicoli elettrici di utilizzare l'energia in modo più efficiente, garantendo prestazioni elevate a costi inferiori per i clienti.

La casa automobilistica fa sapere che unendo tutte queste innovazioni è stato possibile creare un pacchetto che combina elettronica di potenza efficiente, pannelli solari, ricarica intelligente e funzionalità V2G, pronto per i test e le dimostrazioni in condizioni reali. Non rimane che attendere i risultati del progetto e capire se quanto sviluppato arriverà anche sui modelli di produzione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026