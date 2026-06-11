Powy acquisisce RAW Italy: 138 nuovi punti di ricarica negli outlet McArthurGlen e Promos

L'operazione rafforza la presenza di Powy nel settore della ricarica. Le infrastrutture si trovano in outlet di riferimento gestiti da McArthurGlen e Promos

Powy è un'azienda che si occupa di servizi per la ricarica di auto elettriche che sta portando avanti un ambizioso piano infrastrutturale per il nostro Paese. Azienda che adesso compie un ulteriore passo avanti acquisendo il 100% di RAW Charging Network (Italy), società interamente controllata da RAW Charging Network Limited (UK), operatore europeo con infrastrutture installate in location retail, leisure e hospitality.

Con questa operazione, Powy punta ad accelerare ulteriormente lo sviluppo della propria rete. Nello specifico, diventa proprietario e gestore unico delle stazioni di ricarica in cinque tra i principali outlet italiani di McArthurGlen e Promos.

Ricordiamo che McArthurGlen è il principale sviluppatore e gestore di Designer Outlet Village in Europa, con 22 strutture in 8 Paesi, mentre Promos gestisce dal luglio 2024 il Barberino Designer Outlet in Toscana e opera un portafoglio di sei strutture outlet in Italia.

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138 nuovi punti di ricarica per Powy

Grazie a questa acquisizione, Powy diventa proprietario e gestore di 136 punti di ricarica già operativi, a cui si aggiungono da subito due nuovi punti in corrente continua installati contestualmente all’operazione, per un totale di 138 punti distribuiti in cinque strutture: Serravalle Designer Outlet in Piemonte, Noventa di Piave Designer Outlet in Veneto, Castel Romano Designer Outlet nel Lazio e La Reggia Designer Outlet in Campania (tutti McArthurGlen), e Barberino Designer Outlet in Toscana (Promos).

Tuttavia, è previsto un aggiornamento infrastrutturale. Infatti, l'azienda sostituirà integralmente le colonnine con i propri standard e implementerà il Dynamic Load Management (DLM), per una gestione avanzata e ottimizzata della potenza disponibile tra i punti di ricarica.

Già nei prossimi mesi, Powy interverrà per rendere le stazioni più riconoscibili e facilmente raggiungibili, attraverso un piano di rebranding e la realizzazione di percorsi visivi dedicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026