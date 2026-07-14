Autostrade, arrivano 98 nuovi punti di ricarica da 300 kW di Ewiva entro il 2027

Ewiva si è aggiudicata tre lotti del bando ASPI e installerà 98 punti di ricarica HPC distribuiti lungo le principali direttrici italiane

Per molto tempo, in Italia la ricarica in autostrada ha rappresentato un problema, con gli utenti elettrici costretti ad uscire per cercare una colonnina ad alta potenza. Le cose sono poi cambiate con l'arrivo di Free To X che ha iniziato un percorso di elettrificazione delle stazioni di servizio autostradali. Oggi, fare rifornimento di energia in autostrada non è più un problema ma l'infrastruttura va ulteriormente ampliata e potenziata.

Proprio su questo tema arriva un'interessante notizia che rigurda Ewiva, l’operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel. L'azienda ha infatti comunicato che si è aggiudicata 3 lotti del bando promosso da Autostrade per l’Italia (ASPI) per la realizzazione e la gestione, presso le aree di servizio autostradali, di 18 siti di ricarica ad alta potenza.

Quasi 100 nuovi punti di ricarica entro il 2027 in autostrada

Ogni nuova stazione di ricarica installata da Ewiva offrirà da 2 a 4 colonnine HPC da 300 kW. Complessivamente, l'azienda andrà a installare ben 98 punti di ricarica. Le nuove stazioni saranno distribuiti tra Nord, Centro e Sud Italia, lungo le principali direttrici del Paese, per supportare i flussi turistici e gli spostamenti quotidiani. Il piano, prevede che i lavori terminino entro il 2027. Dove si troveranno esattamente? Ewiva fornisce il completo elenco.

Abruzzo

– ALENTO EST – A14 – km 393,9 – Nord

– VOMANO EST – A14 – km 340,3 – Nord

– VOMANO OVEST – A14 – km 340,3 – Sud

Campania

– ANGIOINA OVEST – A30 – km 33,4 – Sud

Emilia-Romagna

– S. EUFEMIA EST – Diram A14-Ravenna – km 19,9 – Nord

Friuli-Venezia Giulia

– LEDRA EST – A23 – km 37,1 – Nord

Lazio

– TEVERE OVEST – A1 – km 464,7 – Sud

– FERONIA EST – A1 – Diram Roma Nord-GRA – km 4 – Nord

Liguria

– PIANI D’INVREA NORD – A10 – km 25,7 – Ovest

Lombardia

– SEBINO SUD – A4 – km 197,5 – Est

Piemonte

– SESIA OVEST – A26 – km 108,2 – Sud

– BORMIDA EST – A26 – km 52,9 – Nord

– BORMIDA OVEST – A26 – km 52,9 – Sud

Puglia

– OFANTO SUD – A16 – km 153,098 – Est

Toscana

– LUCIGNANO OVEST – A1 – km 380,7 – Sud

– CHIANTI OVEST – A1 – km 305,6 – Sud

Umbria

– GIOVE EST – A1 – km 481,1 – Nord

Veneto

– CERVADA EST – A27 – km 49,7 – Nord

Sistemi di accumulo e sicurezza

Il progetto non prevede solamente l'installazione di nuove colonnine. Infatti, le stazioni di ricarica saranno dotate di pensiline fotovoltaiche con pannelli ad alta efficienza e, per la prima volta sulla rete Ewiva, saranno integrate con sistemi di accumulo energetico per una gestione intelligente dell’energia. Scelta tecnica che permetterà non solo di ridurre i sovraccarichi sulla rete elettrica, immagazzinando energia nei momenti di basso carico o di maggiore produzione da fonte solare e rilasciandola durante i picchi di domanda, ma anche di garantire la continuità operativa dei servizi essenziali in qualsiasi condizione di funzionalità della rete.

Ewiva

Sulle pensiline troveremo poi indicatori luminosi a LED per segnalare in modo immediato lo stato di occupazione dei punti di ricarica. E per garantire la sicurezza, le nuove stazioni saranno dotate di sistemi di videosorveglianza continua, oltre a un sistema di illuminazione intelligente, in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni ambientali, garantendo elevata visibilità anche nelle ore notturne.

Si paga anche con la carta di credito

Presso le colonnine Ewiva, sarà possibile avviare la sessione direttamente alla colonnina tramite pagamento contactless, utilizzando carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay, Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay, oppure attraverso le applicazioni degli oltre 100 fornitori di servizi di ricarica interoperabili con Ewiva. Disponibile, inoltre, la funzionalità Plug&Charge, che consente di iniziare la ricarica sulle auto compatibili in modo automatico semplicemente collegando il veicolo alla colonnina.

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