Cos'è e come funziona la tecnologia a 800 V sulle auto elettriche

Sui nuovi modelli si sente più spesso parlare di architetture a 800 V che consentono diversi vantaggi. In particolare, si evidenzia la possibilità di poter ricaricare ad altissima potenza per ridurre al minimo di tempi delle soste per i rifornimenti di energia. Ma quindi, di che cosa stiamo parlando esattamente? Vediamo di capire il funzionamento di questa tecnologia in maniera semplice, senza perdersi in tecnicismi complicati.

Ogni auto elettrica funziona grazie a una tensione elettrica che alimenta il motore. Per anni lo standard è stato 400 V, ancora oggi il più utilizzato. Le case automobilistiche stanno però alzando l'asticella. Porsche, Hyundai, Kia e Lucid sono alcune di queste ma possiamo menzionare anche BMW, Mercedes, Volvo e Polestar. Raddoppiare la tensione permette di spingere più energia nella batteria. E lo fa senza surriscaldare eccessivamente i cavi.

La fisica ci aiuta a capire. La potenza elettrica è il prodotto tra tensione e corrente. Per ricaricare più velocemente serve più potenza in ingresso. Con un sistema a 400 V, l'unico modo è aumentare la corrente. Più corrente significa però più calore nei cavi. E più calore significa cavi più grossi, pesanti e costosi. Con le architetture a 800 V il ragionamento cambia. Basta alzare la tensione, non la corrente. Il risultato è più potenza con cavi più sottili. Meno rame, meno peso e meno dispersione termica.

Ricarica auto elettrica (AI)

Un'auto elettrica 400 V si ricarica tipicamente a 100-200 kW di picco. Un modello a 800 V può andare ben oltre e raggiungere e superare i 270-350 kW. Tradotto in minuti, la differenza si sente eccome. Una Porsche Taycan recupera l'80% di carica in circa 18 minuti, condizioni ideali permettendo. Molte auto a 400 V impiegano il doppio del tempo. C'è poi un altro vantaggio, meno raccontato. I motori a 800 V sono più leggeri e compatti. Meno rame nel cablaggio significa anche meno peso complessivo sull'auto.

Sì, ma non è così scontato come sembra. Il problema nasce dalla fisica della connessione. Una batteria da 800 V non accetta corrente da una fonte a tensione più bassa, non senza ''aiuto''. Senza un sistema di adattamento, la ricarica sarebbe lentissima o addirittura impossibile ad alta potenza. Per questo le case automobilistiche hanno sviluppato soluzioni diverse, ciascuna con pro e contro.

Il convertitore DC-DC. È la strada scelta da Porsche sulla Taycan, e da Lucid sulla Air. Un modulo elettronico aggiuntivo alza la tensione da 400 a 800 V prima di alimentare la batteria. Funziona bene, ma pesa e costa. Aggiunge un componente in più al veicolo, con relativi ingombri.

La batteria riconfigurabile. Tesla la usa sul Cybertruck, per esempio. Il pacco batterie si divide in due blocchi da 400 V. In ricarica lenta i due blocchi lavorano in parallelo. In ricarica veloce si collegano in serie, tornando a 800 Volt. Una soluzione elegante, ma che richiede un'elettronica di gestione piuttosto complessa.

Electra Peschiera del Garda

Il motore come convertitore. È la scelta più ingegnosa, adottata da Hyundai e Kia sulla piattaforma E-GMP. Ioniq 5, Ioniq 6 e Kia EV6 non montano nessun convertitore separato. Come si comportano? Riutilizzano gli avvolgimenti del motore elettrico e l'inverter come induttanza. Il risultato è una conversione di tensione senza componenti aggiuntivi, brevettata dal gruppo coreano. Grazie a questo sistema, la Ioniq 6 ricarica dal 10 all'80% in circa 18 minuti. E lo fa anche su una colonnina ''solo'' a 400 V.

Non tutti i produttori hanno però adottato questi accorgimenti. Alcuni modelli a 800 V, privi di sistemi di conversione, restano penalizzati sulle colonnine più datate. In quel caso la potenza di ricarica scende drasticamente, anche sotto i 50 kW. Ci sono anche alcuni casi di auto a 800 V impossibilitate a ricaricare presso le colonnine a 400 V. Vale quindi la pena controllare, prima di acquistare, se il produttore ha risolto questo aspetto. La scheda tecnica, su questo punto, spesso non basta: meglio informarsi direttamente presso il concessionario.

Il primo vantaggio è ovvio: si perde meno tempo alla colonnina. Per chi viaggia spesso su lunghe tratte, cambia l'esperienza d'uso. Le soste diventano paragonabili a una pausa caffè e non a un pranzo. C'è poi un beneficio meno visibile ma altrettanto importante. I sistemi a 800 V disperdono meno energia sotto forma di calore. Questo si traduce in maggiore efficienza complessiva del veicolo. Infine pesa meno anche l'impianto elettrico dell'auto. Meno peso significa sempre una migliore percorrenza.

Ci sono comunque altre cose da dire. Costruire un'architettura a 800 V costa di più. I componenti elettronici devono gestire tensioni più elevate. Servono quidi materiali isolanti più performanti e componenti certificati appositamente. Questo si riflette, ancora oggi, sul prezzo finale dell'auto. Ecco perché gli 800 V sono presenti soprattutto sulle vetture di una certa categoria. Non tutte le colonnine pubbliche riescono a sfruttare questi potenziali. Molte stazioni di ricarica erogano ancora al massimo 150 kW. In quel caso i vantaggi del sistema si riducono parecchio.

L'infrastruttura di ricarica dovrà rincorrere questa evoluzione. Servono più colonnine da 300 kW e oltre, non solo auto compatibili. Nel frattempo il prezzo dei componenti elettronici continuerà a scendere. L'800 V, insomma, non dovrà essere un lusso per pochi. È la direzione verso cui sta convergendo l'intero settore.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026