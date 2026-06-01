Mercato auto Italia 2026, maggio chiude in rialzo: ancora in crescita le elettriche

Il mercato auto Italia 2026 chiude il mese di maggio in positivo con una crescita del 7,6%. Secondo il rapporto di UNRAE, lo scorso mese ci sono state 150.096 nuove immatricolazioni contro le 139.445 unità dello stesso periodo del 2025. Andando a guardare i numeri dei primi 5 mesi dell'anno, il mercato auto italiano fa segnare un aumento del 9,4%. Si tratta di 790.301 unità contro le 722.508 del periodo gennaio-maggio 2025.

Continuano anche a maggio 2026 ad andare bene le auto elettriche con 13.305 unità immatricolate pari a una quota di mercato dell'8,8%. Dato in aumento rispetto al 5,1% dello stesso mese del 2025 e in crescita nel confronto con l’8,5% di aprile. Risultato positivo dipeso ancora dagli effetti degli incentivi che si riscontrano soprattutto su uno specifico marchio e modello, che pesa il 34,4% del totale immatricolato. Bene anche le Plug-in con un market share del 10,2% in progressione rispetto al 6,4% di maggio 2025 e in aumento rispetto al 9,1% registrato ad aprile.

I numeri del mese di maggio 2026

Guardando i risultati del mese di maggio 2026 dal punto di vista degli utilizzatori, crescono i privati che arrivano al 53,1% del totale. Le autoimmatricolazioni a maggio scendono al 10,6% di share. Il noleggio a lungo termine segna una piccola flessione e si ferma al 21,2% di quota, per una forte flessione delle Captive, a fronte di un sostenuto incremento delle società Top. Il noleggio a breve termine conferma un incremento nel mese, al 9,8% di share. Le società a maggio segnano un calo, fermandosi al 5,3% di share.

Sul fronte delle alimentazioni, delle elettriche e delle Plug-in abbiamo già detto. Per quanto riguarda le altre, il motore a benzina scende al 20,4% di quota. Il diesel perde 3,4 punti di quota nel mese e retrocede al 6,6% in maggio. Il Gpl in maggio perde 2,2 punti di quota, al 6,9%. Le ibride, leader del mercato, anche in maggio guadagnano 3,4 punti, salendo al 47,1% di share, con un 16,0% per le “full” hybrid e 31,1% per le “mild” hybrid.

I Gruppi

Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault.

Stellantis: 43.498 +10,05%

Alfa Romeo: 1.789 -28,35%

Citroen: 5.048 -4,09%

DS: 230 -58,93%

Fiat: 15.197 +27,33%

Jeep: 4.961 -16,11%

Leapmotor: 4.765

Maserati: 111 -20,71%

Opel: 3.614 +0,5%

Peugeot: 7.248 -16,06%

Gruppo Volkswagen: 24.722 +4,06%

Audi: 7.535 +19,72%

Cupra: 2.276 -2,44%

Lamborghini: 60 +13,21%

Seat: 651 +7,96%

Skoda: 3.343 -10,13%

Volkswagen: 10.857 +0,95%

Gruppo Renault:

Dacia: 9.295 +18,63%

Renault: 6.924 -10,92%

Alpine: 54 +28,57%

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026