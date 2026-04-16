Danni "fantasma”: quasi un usato su due ha qualcosa da nascondere

Comprare un’auto usata è un po’ come aprire una scatola di cioccolatini: non sai mai se dentro trovi il ripieno al rum o la sorpresa che ti rovina la giornata. A confermarlo è Carfax, che ha analizzato il mercato italiano del 2025 scoprendo che l’80% degli utenti non conosceva tutti i danni emersi dal report del proprio futuro acquisto.

Detta semplice: quattro automobilisti su cinque stavano per firmare, senza sapere davvero cosa stavano comprando.

E non parliamo di casi isolati. Su 3,22 milioni di auto usate passate di mano nel 2025, oltre 1,6 milioni potrebbero nascondere incidenti, riparazioni importanti, chilometraggi sospetti o storie d’importazione un po’ confuse. Insomma, un curriculum non sempre trasparente.

I marchi più “a rischio”: premium sì, immacolati no

La classifica dei brand con più fattori di rischio vedrebbe in testa Audi (61%), seguita da BMW (60%) e Mercedes (59%). Un podio tutto premium, che però non fa esattamente rima con “senza pensieri”. Più tranquilla la situazione per i marchi generalisti: Fiat si ferma al 49%, Volkswagen al 46%.

Stesso copione sui modelli: BMW Serie 3 guida la lista con il 59% di anomalie, seguita da Mercedes Classe A (58%) e Volkswagen Golf (55%). La più virtuosa sarebbe Fiat Panda, che con il 43% resta comunque lontana dal concetto di “rischio zero”.

Fiat Panda, l'usato con meno sorprese, secondo Carfax

Un parco circolante che racconta molto (troppo)

Allargando lo sguardo a tutte le auto in circolazione, Carfax stima che 20 milioni di vetture italiane presentino almeno un fattore di rischio, e 14,8 milioni abbiano subito danni o incidenti documentati. Numeri che fanno sembrare il controllo targa meno un optional e più un’assicurazione sulla vita (dell’acquirente).

Secondo Marco Arban, Direttore Business Development Europa di Carfax, ''il problema non è solo la malafede: spesso nemmeno i venditori conoscono tutta la storia dell’auto che stanno proponendo''. Il report diventerebbe così ''uno strumento utile per tutti, sia acquirenti, sia dealer, per evitare sorprese e rendere il mercato un po’ più trasparente''.

Se stai pensando di comprare un’auto usata, il consiglio è semplice: prima del test drive, prima della trattativa, prima persino di innamorarti del colore… controlla la targa. Perché l’unica cosa peggiore di un’auto con una storia complicata è scoprirlo dopo averla pagata.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/04/2026