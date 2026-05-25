Mercato auto usate 2026 in Italia, marzo positivo: benzina e diesel dominano

Dopo un mese di febbraio leggermente positivo per il mercato delle auto usate in Italia, marzo 2026 consolida questa crescita. Secondo l'ultimo rapporto di UNRAE ci sono stati 535.547 trasferimenti di proprietà pari +5,6% rispetto ai 507.190 di marzo 2025. Contestualmente, i trasferimenti netti crescono del 3,2%, mentre le minivolture di un 8,5%. Guardando ai primi 3 mesi del 2026, il periodo chiude con una crescita dello 0,7%, pari a 1.479.367 trasferimenti (+1,2% sul 2019).

Trasferimenti netti: alimentazioni

Benzina al vertice, poi il diesel

Nel mese di marzo, le auto a benzina confermano il loro prima posto nei trasferimenti netti con una quota del 38,9%. A seguire troviamo il diesel al 37,8%, sebbene in calo di 4,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Continua a crescere la quota delle auto ibride, 12,5% nel mese. A seguire Gpl e metano rispettivamente al 5,6% e 2% nel mese. Infine, troviamo le elettriche e plug-in che a marzo salgono all’1,4% e 1,7%.

Guardando, invece, i contraenti, gli scambi tra privati/aziende, cedono 0,8 punti e rappresentano il 55,8% di tutti i passaggi di proprietà. Contestualmente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,2 punti, al 39% nel mese (38,7% nel trimestre). Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 1,1 punti (4,3% nel mese e 4,1% in gennaio-marzo), mentre quelli provenienti dal noleggio recuperano 0,1 punti (1,0% complessivo nel mese e 0,9% nel cumulato).

Trasferimenti netti: età vetture

Trasferimenti netti: il 47,9% delle auto ha più di 10 anni

Guardando all'età delle auto, la quota dei trasferimenti netti delle auto sopra i 10 anni, si attesta al 47,9%. Quella di auto da 6 a 10 anni arriva al 17,2%. Invece, le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 9,7%; 12,5% la quota di auto da 2 a 4 anni, e 4,4% quella delle auto da 1 a 2 anni. Le vetture più recenti fino a 1 anno salgono all’8,3% nel mese. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 25,2% a marzo.

Minivolture

Spostandoci adesso a guardare i dati sulle minovolture, scopriamo che sale al 30,4% la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, e scende al 53,9% la quota di privati o altre società che permutano la propria vettura. Auto-immatricolazioni all’1,5% nel mese, mentre il Noleggio a Lungo Termine arriva all’11,1%. 0,5% la quota delle auto provenienti dal Noleggio a Breve Termine. Su fronte delle motorizzazioni, il diesel mantiene la leadership al 40,8%. A seguire le auto con motore a benzina al 32,6%. Il Gpl scende al 5,2% nel mese, il metano cede 0,3 punti all’1,7%. In crescita le minivolture di auto ibride, al 15,2% sia nel mese sia nel cumulato. Le ibride plug-in e le elettriche si posizionano rispettivamente al 2,3% e al 2,1% di quota.

Guardando, infine, all'età media, le auto con più di 10 anni sono al 36% del totale. La fascia da 6 a 10 anni si attesta al 19,5%, mentre quella da 4 a 6 anni si ferma all’11,3% nel mese e 11,1% nel cumulato. Recupera 0,9 punti la fascia da 2 a 4 anni; quella da 1 a 2 anni scende al 5,7%, mentre recupera 0,6 punti quella fino a 1 anno, al 9,2%. Le minivolture di vetture fino a 4 anni di anzianità rappresentano il 33% a marzo 2026.

[Copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026