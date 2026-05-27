Mercato auto Europa 2026, aprile chiude in positivo: continuano a crescere le elettriche

Aprile positivo per il mercato auto Europa 2026. Secondo i dati di ACEA, in Unione Europea ci sono state 972.314 immatricolazioni, pari a una crescita del 5,1%. Includendo anche Regno Unito e Paesi EFTA, si sale a 1.152.315 immatricolazioni, che equivale a una crescita del 7%. Considerando i primi 4 mesi dell'anno, da gennaio ad aprile in Unione Europea è stata registrata una crescita del 4,2% (3.794.280 immatricolazioni). Crescita che sale al 4,8% se si includono anche Regno Unito e Paesi EFTA (4.672.775 registrazioni).

Entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere più da vicino i dati per quanto riguarda le alimentazioni.

Mercato auto Europa aprile 2026

Continua a crescere l'elettrico

Focalizzandoci sull'Unione Europea, nei primi quattro mesi del 2026 sono state immatricolate 746.899 nuove auto elettriche (+33,8%), pari al 19,7% del mercato UE. Tre dei quattro maggiori mercati UE, che insieme rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una crescita a doppia cifra: Italia (+73,1%), Francia (+48,2%) e Germania (+41,3%). Al contrario, il Belgio (+1,1%) ha registrato una crescita più contenuta.

Passiamo alle Plug-in che continuano ad andare bene raggiungendo le 364.067 unità immatricolate da gennaio ad aprile 2026 (+26%). Questa crescita è stata trainata dall'aumento dei volumi in mercati chiave come l'Italia (+99,2%), la Spagna (+64,3%) e la Germania (+17,6%). Quindi, le nuove auto Plug-in possono contare nel primo quadrimestre dell'anno di un market share del 9,6% nell'UE, rispetto al 7,9% dello stesso periodo del 2025.

Continuano ad andare sempre bene le ibride. Da inizio anno sono state immatricolate 1.447.864 unità (+12,6%), risultato possibile grazie alla crescita in Italia (+25,5%) e Spagna (+19,7%), con un contributo positivo anche da parte di Germania (+6,6%) e Francia (+2,3%). Complessivamente, i modelli ibridi rappresentano del quadrimestre il 38,2% del mercato totale dell'UE.

Mercato auto Europa aprile 2026, market share alimentazioni primo quadrimestre

In calo benzina e diesel

Prosegue invece la flessione delle motorizzazioni tradizionali. Nel periodo gennaio-aprile 2026, le immatricolazioni delle auto a benzina sono diminuite del 17,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato la flessione più marcata, con un crollo delle immatricolazioni del 36,6%, mentre anche altri mercati importanti hanno visto cali a doppia cifra: Spagna (-18,6%), Italia (-18%) e Germania (-17,2%). Con 854.843 nuove auto immatricolate negli ultimi quattro mesi, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,5% dal 28,5% registrato ad aprile 2025.

Stessa tendenza anche per il diesel con un calo delle immatricolazioni del 16,1% e una quota pari al 7,7% delle nuove registrazioni.

I numeri di aprile 2026

Ecco i dati del singolo mese di aprile 2026 suddivisi per alimentazione (dati del mercato UE).

Auto elettriche: 200.117 +37,7%

200.117 +37,7% Auto Plug-in: 95.565 +16,4%

95.565 +16,4% Auto ibride: 359.056 +12%

359.056 +12% Auto benzina: 218.485 -16,3%

218.485 -16,3% Auto diesel: 73.982 -17,1%

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026