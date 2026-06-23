Mercato auto Europa, a maggio 2026 crescono le immatricolazioni: molto bene elettriche e ibride

Il mercato auto Europa 2026 ha chiuso il mese di maggio con un risultato positivo. Ci sono state 955.013 immatricolazioni in Unione Europea, pari a una crescita del 3,2%. Volendo considerare anche Regno Unito e Paesi EFTA, si sale a 1.152.523 registrazioni (+3,6%).

Da inizio anno, invece, ci sono state 4.748.801 nuove immatricolazioni in Unione Europea. Si tratta di una crescita de 4%. Considerando anche Regno Unito e Paesi EFTA, si raggiungono le 5.824.814 registrazioni, pari a una crescita del 4,5%.

Mercato auto Europa maggio 2026

Continuano a crescere le auto elettriche, Plug-in e ibride

Sono i modelli elettrificati che continuano a spingere verso l'alto il mercato auto Europa 2026. Gli ibridi rappresentano la scelta preferenziale degli automobilisti, ma l'elettrico continua a guadagnare terreno, spinto anche dagli incentivi in alcuni Paesi.

Entrando più nei dettagli, da inizio anno le auto elettriche rappresentano il 20% del mercato auto UE, contro il 15,3% dello scorso anno, con 950.521 nuove immatricolazioni. Tre dei quattro maggiori mercati UE, che insieme rappresentano il 63% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una forte crescita: Italia (+75,7%), Francia (+55,4%) e Germania (+40,9%). Al contrario, il Belgio (+2,8%) ha registrato una crescita più contenuta rispetto a questi mercati.

Mercato auto Europa maggio 2026

Bene come sempre le auto ibride che nel periodo gennaio-maggio 2026 hanno immatricolato in Unione Europea 1.795.071 unità. Risultato trainato dalla crescita in Italia (+24,5%) e Spagna (+19,5%), con un contributo positivo anche da parte di Germania (+5,4%) e Francia (+2,2%). Complessivamente, i questo periodo, i modelli ibridi hanno rappresentato il 37,8% del mercato totale dell'UE.

Continuano a crescere anche le Plug-in a quota 460.217 unità nel periodo gennaio-maggio 2026, sempre in UE. Questa crescita è stata trainata dall'aumento dei volumi in mercati chiave come l'Italia (+84,9%), la Spagna (+46,5%) e la Germania (+16,1%). Quindi, le nuove auto Plug-in rappresentano ora il 9,7% delle immatricolazioni nell'UE, rispetto all'8,3% dello stesso periodo del 2025.

Nel solo mese di maggio 2026 (dati UE), le elettriche hanno immatricolato 203.417 auto (+42,9%), le ibride 345.427 unità (+9,7%) e le Plug-in 98.553 vetture (+12,2%).

In calo benzina e diesel

Continua la flessione delle motorizzazioni tradizionali. Nel periodo gennaio-maggio 2026, sempre a livello UE, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,2%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato la flessione più marcata, con un crollo delle immatricolazioni del 36,8%, mentre anche altri mercati chiave hanno visto diminuzioni a doppia cifra: Spagna (-20,3%), Germania (-18,5%) e Italia (-17,3%).

Con 1.065.071 nuove auto immatricolate negli ultimi cinque mesi, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,4% dal 28,5% registrato a maggio 2025. Infine, il mercato delle auto diesel ha continuato la sua tendenza al ribasso, seppur a un ritmo più lento, con un calo delle immatricolazioni del 16,6% e un market share pari al 7,6%, rispetto al 9,5% precedente.

Nel solo mese di maggio 2026 (dati UE) ci sono state 210.383 immatricolazioni (-20,1%) di auto a benzina e 69.482 di auto diesel (-19%).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026