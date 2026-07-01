Mercato auto Italia 2026, giugno chiude in forte crescita: ancora molto bene le elettriche

Il mese di giugno termina positivamente per il mercato auto italiano 2026, con 146.423 nuove immatricolazioni, pari a un incremento del 10,6% (132.402 auto registrate a giugno 2025). Guardando al primo semestre, nel nostro mercato ci sono state complessivamente 936.783 registrazioni, pari a una crescita del 9,6% (854.910 immatricolazioni del periodo gennaio-giugno 2025).

Continuano ad andare molto bene le auto elettriche con 14.894 immatricolazioni e un market share del 10,1% nel mese, in crescita rispetto al 6% di giugno 2025 e all’8,8% dello scorso mese di maggio. Risultato possibile ancora una volta grazie alla spinta degli incentivi. Bene anche le Plug-in con una quota pari al 10,6% (rispetto al 7,3% di giugno 2025 e al 10,2% di maggio), trainata soprattutto dal comparto del noleggio a breve e lungo termine.

Numeri complessivi che dimostrano che nelle giuste condizioni gli italiani guardano con favore a una mobilità più sostenibile, come evidenzia Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE commentando i risultati di mercato.

I dati di giugno ci consegnano un segnale incoraggiante. La crescita del mercato dimostra che gli italiani hanno voglia di partecipare alla transizione verso una mobilità sempre più sostenibile. Quando il consumatore viene messo nelle condizioni di scegliere, grazie a un'offerta sempre più ampia e accessibile e a misure che ne favoriscono concretamente l'acquisto, la risposta arriva ed è positiva. È la dimostrazione che sostenibilità e mercato possono crescere insieme, purché si creino le condizioni giuste per accompagnare famiglie e imprese lungo questo percorso.

I numeri del mese di giugno 2026

Tornando ai numeri del mercato auto 2026 di giugno, sotto il profilo degli utilizzatori, si conferma una sostenuta crescita per i privati che guadagnano 2,9 punti di quota al 53,7% del totale. Le autoimmatricolazioni a giugno cedono a doppia cifra, scendendo all’11,4% di share. Il noleggio a lungo termine rimane stabile in volume e cede 2,3 punti, fermandosi al 21,5% di quota a giugno. Il noleggio a breve termine conferma un incremento nel mese, al 7,8% di share. Le società a giugno si fermano al 5,6% di share.

Venendo ai completi dati sulle alimentazioni, a giugno 2026 il motore a benzina scende al 18% di quota, perdendo 5,6 punti. Il diesel perde 3,6 punti di quota nel mese e retrocede al 6,5%. Il Gpl in giugno perde 0,9 punti di quota, all’8,7%. Le ibride, leader del mercato, anche in giugno guadagnano 2,7 punti, salendo al 46,1% di share, con un 16% per le “full” hybrid e 30,1% per le “mild” hybrid.

I Gruppi

Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault.

Stellantis: 40.207 + 22,18%

Alfa Romeo: 1.526 -40,81%

Citroen: 4.629 +19,52%

DS: 474 +8,97%

Fiat: 14.016 +27,15%

Jeep: 4.133 -12,08%

Leapmotor: 3.366 (326 nel 2025)

Maserati: 166 -31,40%

Opel: 3.471 +12,84%

Peugeot: 7.828 +31,92%

Gruppo Volkswagen: 22.119 +0,83%

Audi: 7.169 +10,82%

Cupra: 1.779 -18,54%

Lamborghini: 76 -6,17%

Seat: 774 +57,64%

Skoda: 2.960 -4,21%

Volkswagen: 9.361 -2,7%

Gruppo Renault: 16.797 +7,51%

Dacia: 9.549 +20,54%

Renault: 7.197 -6,14%

Alpine: 51 +50%

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026