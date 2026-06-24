Auto elettriche verso il sorpasso: saranno la maggioranza entro il 2030 secondo Dataforce

Secondo il rapporto Dataforce EU Vehicle Market Insights Report 2026, i veicoli elettrici (BEV) sono destinati a diventare la tipologia di alimentazione predominante per le autovetture entro il 2030, grazie alla regolamentazione delle emissioni di CO2, al miglioramento del costo totale di proprietà e all'espansione delle infrastrutture di ricarica.

Il futuro è elettrico

Sebbene i veicoli con motore a combustione interna, in particolare quelli a benzina, siano rimasti la tipologia di alimentazione dominante nel 2025, la loro quota è in costante calo. Le normative sulle emissioni e l'ampliamento dell'offerta delle auto elettriche stanno spingendo verso il basso i modelli dotati di motorizzazioni tradizionali. Dataforce prevede che i veicoli elettrici supereranno quelli tradizionali come tipologia di alimentazione, raggiungendo una quota superiore al 50% delle nuove immatricolazioni entro il 2031.

Dataforce EU Vehicle Market Insights Report 2026

A spingere sulla diffusione delle auto elettriche anche l'espansione delle infrastrutture di ricarica che stanno diventando sempre più capillari. Tuttavia, la distribuzione disomogenea delle infrastrutture di ricarica e l'accesso limitato alla ricarica domestica in alcune regioni rimangono ostacoli fondamentali nel breve termine.

Le ibride rimangono importanti

Nonostante la rapida crescita delle auto elettriche, le tecnologie ibride continueranno a svolgere un ruolo rilevante in questa fase di transizione. I veicoli ibridi e ibridi plug-in aiutano i produttori a rispettare gli obiettivi di conformità alle normative sulle emissioni di CO2, in particolare negli anni immediatamente successivi all'introduzione dei regolamenti più severi. Ciononostante, la loro quota andrà a stabilizzarsi nel tempo, man mano che l'elettrico crescerà per poi diventare predominante.

Le prospettive per i veicoli con motore a combustione interna continuano a peggiorare. Il diesel, in particolare, sta perdendo terreno a causa di vincoli normativi e restrizioni alla guida nelle città, mentre la benzina cede gradualmente quote di mercato in favore delle alternative elettrificate. In ogni caso, secondo il rapporto la traiettoria è molto chiara: i continui progressi in termini di autonomia, velocità di ricarica e accessibilità economica, uniti alla pressione normativa, consolideranno la posizione dei veicoli elettrici come pilastro del mercato europeo delle autovetture entro la fine del decennio.

Cresce l'elettrificazione delle flotte

Spostiamoci adesso a parlare dell'elettrificazione delle flotte che secondo il rapporto sta procedendo a ritmo sostenuto, con i veicoli elettrici (BEV) che guadagnano quote di mercato sia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri che in quello dei veicoli commerciali pesanti. Nel primo, la penetrazione delle BEV nelle flotte vere e proprie è aumentata notevolmente, passando da circa il 6% nel 2022 a oltre l'11% nel 2025.

Dataforce EU Vehicle Market Insights Report 2026

Nonostante questa tendenza al rialzo, il diesel continua a dominare il mercato dei veicoli commerciali leggeri, rappresentando ancora oltre l'80% delle immatricolazioni nel 2025. Tuttavia, la sua quota è in graduale calo, mentre le alternative elettrificate guadagnano terreno. Anche gli ibridi plug-in vengono utilizzati in modo selettivo, in particolare dagli operatori che cercano di conciliare la conformità alle normative con la flessibilità operativa, sebbene si preveda che il loro ruolo rimanga transitorio.

Al contrario, l'elettrificazione nel segmento dei veicoli commerciali pesanti è ancora in una fase iniziale. La quota di veicoli elettrici (BEV) nelle flotte è cresciuta da meno dell'1% nel 2022 a poco meno del 2% nel 2025. Sebbene ciò indichi un progresso, l'adozione è limitata da sfide strutturali, tra cui ridotte infrastrutture di ricarica dedicate, lunghi tempi di ricarica e un elevato fabbisogno energetico. Di conseguenza, il diesel continua a dominare in modo schiacciante, mantenendo una quota superiore al 95%. Allo stesso tempo, i carburanti alternativi come il GNL e altre tecnologie mantengono una presenza nel mercato dei veicoli commerciali pesanti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026