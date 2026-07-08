Auto elettriche nel mondo, chi corre e chi resta indietro: i dati del 2026

La diffusione delle auto elettriche è un tema molto discusso. Ci sono diversi rapporti, in alcuni casi anche mensili che ne parlano. In alcuni casi, però, questi studi si riferiscono ai ''veicoli elettrici'' e non alle auto elettriche. La differenza? Che nelle statistiche sono incluse anche le Plug-in. Quindi, com'è possibile avere una panoramica affidabile sulla diffusione delle auto elettriche nei diversi Paesi del mondo? Una risposta ce la prova a dare Felipe Munoz, analista del settore automotive che attraverso il suo profilo Instagram carindustryanalysis ha condiviso un'interessante analisi che mostra il market share delle auto elettriche nel mondo del periodo del primo semestre del 2026.

Panoramica che mostra esattamente come si stiano diffondendo le auto elettriche nel mondo.

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La Norvegia è il ''paradiso'' delle auto elettriche

Ovviamente ogni Paese ha una sua storia e ci sono quindi diversi elementi che possono contribuire od ostacolare la diffusione delle BEV. In ogni caso, lo studio effettuato è molto interessante.

Al primo posto assoluto c'è la Norvegia, da tempo riconosciuta come il ''paradiso'' delle auto elettriche. Nel Q1 del 2026 il market share delle BEV si è attestato a quota 98%. Al secondo posto troviamo Hong Kong con l'82,2%. Terzo gradino del podio, invece, per la Danimarca con l'80%. Ci sono poi Singapore, la Finlandia e la Svezia. Bene anche il Vietnam con il 33,1% di quota di mercato grazie alla presenza di Vinfast. L'Uruguay ha ottenuto una posizione importante, superando altri grandi mercati di BEV come la Cina o la Francia.

La media mondiale (66 Paesi) mostra un market share delle BEV pari al 14,3%. Guardando solamente all'Europa, considerando UE con Regno Unito e Paesi EFTA, il market share medio delle BEV è del 20,6%.

Mercati come gli Stati Uniti, l'India e il Giappone mostrano invece una bassa penetrazione delle auto elettriche. Nel caso degli Stati Uniti, la crescita è stata influenzata dalla mancanza di incentivi per le BEV e dall'aumento della popolarità delle ibride. In India, la crescita è stata influenzata dalla mancanza di modelli cinesi. In Giappone, invece, la preferenza è stata per le auto ibride.

E l'Italia?

Secondo lo studio, il market share delle auto elettriche in Italia nel Q1 2026 si è attestato al 7,9%, ben al di sotto della media europea. Che il mercato delle auto elettriche in Italia cresca lentamente non è una novità. Di recente c'è stata una fiammata dovuta al successo degli incentivi. Sarà interessante scoprire se una volta esaurita la spinta dell'Ecobonus, il mercato delle BEV continuerà ad avanzare o tornerà piatto come in passato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026