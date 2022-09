Caro energia, mercato debole: "Via l'IVA dai costi di ricarica"

Costi di rifornimento alti e in previsione ancor più alti. In più gli inglesi, nei confronti dell'elettrico, hanno forse un po' smarrito l'entusiasmo degli esordi, nonostante gli incentivi. Diamoci perciò una mano vicendevolmente. Ed è proprio con questo spirito che in Gran Bretagna i fornitori di ricarica pubblica di veicoli elettrici formulano ora la propria proposta al Governo, una proposta che consiste nel ridurre l'aliquota IVA calcolata sulle tariffe stesse di ricarica da colonnina.

OK IL PREZZO È GIUSTO Si chiama ''Fair Charge'' ed è una iniziativa collettiva volta a ripristinare costi sostenibili per gli automobilisti, così come per le compagnie. Un totale di 23 provider di energia hanno firmato una lettera indirizzata al ministero del Tesoro. La richiesta è semplice ed esplicita: riduzione dell'IVA sui costi di ricarica pubblica dal 20% al 5%. ''Un simile taglio - si legge nel testo della missiva - non solo comporterebbe una immediata riduzione dei prezzi, ma anche mostrerebbe il continuo impegno del Governo nella direzione della decarbonizzazione dei trasporti”.

UN TANTO AL KILOWATT Il realtà Londra ha già annunciato un nuovo schema di sgravi della bolletta energetica per le imprese, in pratica uno sconto sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, ma resta da vedere quale effetto tale pacchetto di agevolazioni avrà sulla riduzione dei prezzi di ricarica per il pubblico. Prezzi che in alcuni casi salgono sull'ascensore: a titolo di esempio, la tariffa standard di ricarica veloce del locale operatore Osprey Charging ammonta oggi a una sterlina per kWh. Equivale a circa 1,15 euro/kWh...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/09/2022