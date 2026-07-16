Queste sono le auto elettriche più efficienti per viaggiare secondo Green NCAP

Tra le varie discussioni sul tema delle auto elettriche c'è sempre quella riguardante l'autonomia. Nessun problema in città ma se si deve affrontare un viaggio lungo, quante volte si dovrà ricaricare? Una risposta unica non c'è perché varia da auto ad auto ma partendo proprio da questa domanda, Green NCAP ha condotto un'analisi per scoprire quali fosse le auto più efficienti per effettuare un lungo viaggio, magari quello delle vacanze, visto l'attuale periodo.

Green NCAP ha preso a riferimento un viaggio di 800 km con un mix di autostrade, strade rurali e urbane. Il risultato è molto interessante.

Una batteria grande non basta

Si può pensare che per viaggiare a lungo, soprattutto in autostrada, sia sufficiente scegliere un'auto elettrica dotata di una batteria di grande capacità. In realtà non è così semplice perché è molto importante anche l'aspetto dell'efficienza.

La ricerca ha evidenziato che grandi auto con batterie altrettanto grandi ottengono punteggi bassi in termini di efficienza a causa del loro peso, delle dimensioni, della resistenza aerodinamica e degli pneumatici larghi, che creano una maggiore resistenza al rotolamento. SUV come Kia EV9, BYD Sealion 7 e Cadillac Optiq sono penalizzati nei consumi proprio per tali aspetti. Chi si è messa in luce in questo particolare test è stata la Mercedes CLA 250+ che oltre a poter contare su di una batteria da 85 kWh offre un'ottima efficienza.

Mercedes CLA 2025

Mercedes CLA 250+, la migliore per viaggiare

Tra tutte le auto elettriche valutate, Green NCAP ha riscontrato che la CLA elettrica ha registrato il consumo energetico più basso, pari a 16,5 kWh/100 km, durante il percorso simulato di 800 km. Ha inoltre raggiunto la maggiore autonomia, percorrendo circa 605 km reali con una singola ricarica. Partendo con la batteria completamente carica, Green NCAP calcola che la CLA EQ 250+ necessiterebbe di soli 14 minuti di ricarica rapida per completare il percorso di 800 km. Ricordiamo che grazie all'architettura a 800 V, la berlina elettrica tedesca è in grado di rifornire ad altissima potenza.

Infatti, i test svolti hanno dimostrato che la CLA EQ 250+ può ricaricarsi a una potenza media di 286 kW, impiegando meno di 23 minuti per portare la batteria dal 10 all'80%.

Bene anche Renault 5 E-Tech, Mini Cooper E e Volvo EX30

Il modello tedesco è stato quindi giudicato come la soluzione migliore per i lunghi viaggi. Si è però ben comportata anche la Reault 5 E-Tech Electric, almeno tra le auto elettriche compatte. La piccola francese ha ottenuto una valutazione di sostenibilità a cinque stelle Green NCAP e combina una batteria da 52 kWh con un consumo energetico di 19,9 kWh/100 km. Renault 5 può quindi contare su un'autonomia di 296 km in condizioni di guida su strada secondo i test Green NCAP.

Renault 5 E-Tech Electric

La sua potenza di ricarica media di 72 kW le consente di ricaricarsi dal 10 all'80% in 31 minuti. Secondo i calcoli di Green NCAP, sarebbero necessari circa 80 minuti di ricarica totale per completare il percorso di 800 km. Bisogna quindi fermarsi di più rispetto alla Mercedes ma se le soste non sono un problema, si viaggia comunque bene.

Per le coppie e chi non ha intenzione di effettuare lunghi viaggi c'è invece la Mini Cooper E. Con il veicolo carico e l'aria condizionata accesa, la Cooper E a tre porte ha consumato 19 kWh/100 km, risultando la seconda auto elettrica più efficiente dal punto di vista energetico tra quelle valutate da Green NCAP. Purtroppo c'è il problema della batteria da 36,6 kWh e la potenza di ricarica massima media di 56 kW che limitano la sua autonomia a 224 km. Secondo i calcoli di Green NCAP, la Cooper E necessiterebbe di un totale di 104 minuti di ricarica per completare il percorso di 800 km.

Infine, tra i piccoli crossover elettrici si distingue la Volvo EX30. La versione Long Range può percorrere gli stessi 800 km con circa 59 minuti di ricarica totale e offre più spazio per quattro occupanti e i loro bagagli rispetto alle più piccole Renault 5 E-Tech o MINI Cooper E. L'autonomia raggiunge i 344 km.

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