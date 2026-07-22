Auto elettriche, la rete di ricarica italiana accelera: oltre 84.500 colonnine pubbliche

Quante sono le colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Italia? Secondo qualcuno sono ancora poche. In realtà le cose non stanno così. L'infrastruttura è ampia e continua a crescere rapidamente. Anzi, nel secondo trimestre del 2026 è stata registrata una crescita record.

Stando all'ultimo rapporto d Motus-E sulla stato della rete italiana, al 30 giugno sono 84.564 i punti di ricarica a uso pubblico installati nel nostro Paese. Si tratta di una crescita di ben 6.311 unità nel periodo aprile-giugno 2026.

Negli ultimi 12 mesi, l'infrastruttura è cresciuta di ben 17.003 punti di ricarica. In entrambi i casi si tratta di una crescita record favorita dai fondi del PNRR.

Colonnine ricarica auto elettriche in Italia al 30 giugno 2026

Ricarica lenta, veloce e ultra fast

C'è un trend importante che viene evidenziato e cioè che c'è un costante aumento dell'installazione di colonnine ad alta e altissima potenza. Infatti, il 53% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, dopo aver raggiunto l’anno precedente il 50% di share.

C'è anche un'altra buona notizia e cioè che scende ancora il tasso dei punti di ricarica installati dagli operatori ma in attesa della connessione alla rete elettrica. Si passa dal 14,9% medio del 2025 al 12,3%. C'è comunque ancora molto da fare per alleggerire ulteriormente le procedure di autorizzazione e ridurre così i tempi di connessione alla rete.

Andiamo a vedere le tipologie di colonnine installate in Italia.

60.359: potenza inferiore ai 50 kW

17.432: potenza tra 50 kW e 149 kW

6.773: potenza superiore ai 150 kW

Dove solo le colonnine?

Analizzando la distribuzione geografica, si scopre che c'è ancora un importante sbilanciamento verso il Nord Italia dove troviamo il 60% dei punti di ricarica totali. Il 19% si trova nel Centro Italia, mentre il restante 21% al Sud e nelle Isole.

Più nel dettaglio, al livello locale la Lombardia continua a dominare la classifica delle Regioni con più punti di ricarica a uso pubblico (18.177 punti, +4.414 negli ultimi 12 mesi), seguita dal Piemonte (9.003 punti, +2.442 nei 12 mesi), Veneto (8.122 punti, +1.946 nei 12 mesi), Lazio (7.864 punti, +722 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (6.713, +1.431 nei 12 mesi).

Colonnine ricarica auto elettriche in Italia al 30 giugno 2026

Tra le Province, Milano si attesta al primo posto per punti di ricarica installati (7.423 punti, +2.819 nei 12 mesi), seguita da Roma (6.109 punti, +465 nei 12 mesi), Torino (4.498 punti, +1.535 nei 12 mesi), Napoli (3.470 punti, +378 nei 12 mesi) e Brescia (2.489 punti, +597 nei 12 mesi).

Crescono le colonnine in autostrada

Buone notizie anche sul fronte della copertura dell'infrastruttura di ricarica in autostrada. Alla fine di giugno si è arrivati a quota 1.516 unità (dalle 1.159 del giugno 2025 e le 963 del giugno 2024), di cui l’86% è di tipo veloce in corrente continua e il 59% supera i 150 kW di potenza. Attualmente, oltre il 50% delle aree di servizio autostradali dispone di punti di ricarica.

Grazie ai bandi di gara da parte dei concessionari ci si aspetta un'accelerazione.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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