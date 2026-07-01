Jeep Avenger 2026, prova del restyling: novità, motori e prezzi

Nuova Jeep Avenger 2026: come cambia col restyling? Scopri le novità, i prezzi e la prova delle versioni Hybrid e 4xe

La Jeep Avenger si aggiorna per il 2026. Non parliamo di una rivoluzione, ma di un facelift estetico mirato e di una sostanziosa iniezione di tecnologia. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio come cambia uno dei B-SUV più apprezzati del mercato.

Jeep Avenger 4xe 2026, la mascherina illuminata

Visivamente la nuova Jeep Avenger 2026 la riconosci da pochi tocchi azzeccati. I designer hanno ridisegnato i fascioni dei paraurti anteriore e posteriore e hanno introdotto i nuovi cerchi in lega. La novità più evidente è nei gruppi ottici, che ora sfruttano la tecnologia Matrix LED, accompagnati da una mascherina anteriore illuminata che fa molto ''elettrica''.

Le dimensioni rimangono quelle, perfette per la città: 4,08 metri di lunghezza e un bagagliaio che si conferma generoso con i suoi 380 litri di capacità, accessibile anche tramite il portellone posteriore elettrico.

Vita a bordo: cresce la qualità (ma solo davanti)

Salendo a bordo, noterai subito un passo avanti nella qualità percepita. La plancia è stata leggermente ridisegnata e vanta materiali soft-touch, così come i pannelli delle portiere anteriori, ora decisamente più morbidi al tatto. Discorso diverso per chi siede dietro: i pannelli posteriori rimangono in plastica rigida.

Lo spazio per la seconda fila è rimasto immutato. Due adulti viaggiano abbastanza comodi, ma i centimetri per le gambe sono contati. Per fare un paragone, siamo quasi ai livelli di un volo in economy di una linea low-cost. E un eventuale terzo sul divanetto è decisamente ''incomodo''.

Nuovi i rivestimenti utilizzati per la selleria: realizzati con materiali più pregiati. I sedili, da parte loro, hanno una conformazione contenitiva che sostiene bene il corpo tra le curve, ma la seduta è piuttosto stretta. Se hai i fianchi larghi, potresti avvertire una leggera sensazione di costrizione.

Tecnologia: arriva il nuovo Selec-Terrain

Al centro del tunnel debutta un nuovo nottolino per il Selec-Terrain, più visibile e rifinito. Ti permette di scegliere tra diversi drive mode per regolare la risposta di motore, sterzo e controlli di trazione in base al fondo stradale. Nota bene: il sistema è di serie su tutta la gamma, anche sulle versioni a trazione anteriore.

Sul fronte connettività, spicca lo schermo del sistema di infotainment da 10,25 pollici (stessa diagonale della strumentazione digitale configurabile) che integra l'intelligenza artificiale di ChatGPT.

Tra gli aiuti alla guida non manca la guida assistita di secondo livello, e in manovra apprezzo il sistema di telecamere a 360 gradi. Un sistema furbo, perché utilizza solo due telecamere (una davanti e una dietro) per ricostruire virtualmente la vista sui lati dell'auto.

Jeep Avenger 2026: 85° anniversario, 4xe e Hybrid

Jeep Avenger Turbo 100

La gamma motori si apre con il classico tre cilindri 1.2 turbo benzina da 100 CV. Sgombriamo subito il campo dai dubbi: non è la vecchia unità di derivazione PSA che in passato - su altri modelli Stellantis - aveva fatto discutere per la cinghia di distribuzione a bagno d'olio.

Il nuovo motore che equipaggia Avenger e tante altre compatte del Gruppo adotta la distribuzione a catena ed è inedito per il 70% delle sue componenti. Su Avenger è proposto unicamente in combinazione con il cambio manuale.

Jeep Avenger Hybrid

Salendo di livello troviamo la versione Avenger e-Hybrid, un mild hybrid che integra il motore elettrico nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti di serie. La potenza sale a 110 CV e 205 Nm di coppia, per una velocità massima di 184 km/h e uno 0-100 km/h coperto in 10,4 secondi.

Jeep Avenger 4xe

Unica dotata a trazione integrale, la Avenger 4xe si basa sulla motorizzazione Hybrid, a cui aggiunge un motore elettrico da 88 Nm di coppia collegato alle ruote posteriori e che fa salire la potenza complessiva a 145 CV.

Rispetto alla Hybrid standard, la 4xe cambia pelle: l'altezza da terra aumenta di un centimetro (210 mm contro 200 mm) ma la capacità di guado quasi raddoppia, passando da 230 mm a ben 400 mm.

Inoltre cambia lo schema delle sospensioni posteriori, con il ponte torcente che esce di scena per fare spazio a un più raffinato schema multi-link.

Jeep Avenger elettrica

Non dimentichiamo la versione 100% elettrica da 156 CV. Rimane a trazione anteriore, mossa da una batteria da 55 kWh che garantisce fino a 400 km di autonomia dichiarata. Si ricarica a 11 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua dalle colonnine rapide.

I prezzi nuova Jeep Avenger 2026

Si parte da 25.700 euro per la versione a benzina da 100 CV.

La motorizzazione e-Hybrid richiede 2.000 euro in più (27.700 euro).

Per la trazione integrale della Avenger 4xe servono 32.700 euro .

Il top di gamma elettrico si posiziona a 42.400 euro.

Numeri alla mano, il grosso del mercato italiano continuerà a giocarselo la partita tra la versione a benzina e la ibrida a trazione anteriore. Anche se, come vedremo tra poco, la 4xe a trazione integrale sa impressionare veramente.

Il test della nuova Jeep Avenger 4xe 2026

Le impressioni di guida della Hybrid

Jeep Avenger Hybrid si conferma pronta sotto il piede, vivace e decisamente godibile tra le curve grazie a uno sterzo preciso e a un assetto equilibrato, che supera le aspettative in fatto do comfort quando si affrontano dossi e tombini.

L'insonorizzazione è un altro fiore all'occhiello: molto più curata che su altri modelli della stessa categoria. Sulla Avenger l'atmosfera rimane ovattata e il tre cilindri non alza mai troppo la voce anche in piena accelerazione.

Se vuoi usare le palette al volante in modalità sequenziale, ricorda che devi premere due volte il tasto sul tunnel per attivare la modalità manuale, altrimenti il cambio continuerà a fare di testa sua, rispondendo in ritardo ai tuoi ordini.

I consumi dichiarati in ciclo WLTP sono di 4,8-5 l/100 km, un dato che verificheremo presto nel nostro consueto percorso di prova. Unico neo riscontrato: il navigatore integrato mi è sembrato a tratti leggermente pigro nel segnalare le svolte.

Alla prova della Avenger 4xe: il vero carattere Jeep

Se cerchi lo spirito Jeep, la risposta si chiama Jeep Avenger 4xe. La trazione integrale qui è di tipo elettrico: con un secondo motore a elettroni da 88 Nm è montato al retrotreno per supportare il sistema ibrido anteriore.

Grazie alla tecnologia Power Looping, l'energia al posteriore è sempre garantita, perché il motore elettrico anteriore funge da generatore continuo azionato dal termico. La batteria non ti lascerà mai senza trazione dietro.

Alla prova dei fatti, su un percorso off-road dissestato, il comfort e le capacità dinamiche di questa versione lasciano sorpresi: gli ammortizzatori fanno sembrare la strada molto più liscia di quanto sia realmente, incoraggiandoti a premere più a fondo il pedale destro.

Le dimensioni compatte aiutano a muoversi nello stretto, dove fuoristrada più grandi faticherebbero, e impostando il Selec-Terrain su ''Sabbia e Fango'' puoi giocare a chiudere le curve con dei bei pestoni sul gas: il motore posteriore dimostra di non essere stato messo li per bellezza, aiutando l'auto a girare con derapate divertenti e facili da controllare.

Sulle pietraie e nei tratti a bassa aderenza, la gestione elettronica dei freni simula il bloccaggio dei differenziali e ti tira fuori d'impaccio con decisione. Insomma, a me questa Avenger 4xe è piaciuta davvero tanto, riportandomi alla memoria la mitica Panda 4x4. E non è poco.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2026