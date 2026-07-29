FAW presenta la sua batteria da record che si ricarica dal 10% al 70% in 3 minuti e 41 secondi

In Cina la competizione delle case automobilistiche si sta spostando sulla ricarica. Pensiamo a BYD che grazie alla sua Blade Battery 2 e alle colonnine Flash Charging ha ridotto il pieno di energia in meno di 10 minuti. Ma questo è solo un esempio perché negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli annunci di nuove soluzione che permettono di rendere le ricariche quasi veloci quanto un normale rifornimento di carburante. A questo elenco si aggiunge adesso FAW che ha annunciato che il suo marchio Hongqi, in collaborazione con Lishen Battery, ha completato i test di ricarica per una batteria di nuova concezione che permette rifornimenti in tempi davvero molto ridotti.

Stando a quanto riferisce la stampa cinese, i risultati di questi test raccontano della possibilità di ricaricare dal 10% al 70% in soli 3 minuti e 41 secondi e dal 10% al 97% in appena 8 minuti e 3 secondi.

La nuova batteria di FAW

Secondo la casa automobilistica, la batteria raggiunge una velocità di carica massima di 12C. I segreti di questa batteria? Un elettrolita proprietario e l'applicazione di un rivestimento speciale che ha permesso di ridurre la resistenza interna del 15%, migliorando così l'efficienza. Per gestire l'aumento di temperatura durante le ricariche ad alta potenza, è stato messo a punto un sofisticato sistema di raffreddamento che garantisce che la differenza di temperatura sull'intero pacco batteria rimanga entro i 3 gradi durante la ricarica rapida.

Batteria FAW

Per quanto riguarda invece la sicurezza, la nuova batteria monitora e limita in tempo reale la potenza di ricarica in base alla temperatura delle celle. Inoltre, eseguendo una verifica continua della tensione e della capacità delle celle, il sistema previene problemi come sovraccarico o sovratensione. Hongqi non ha menzionato una tempistica per la produzione di massa della batteria, né quale modello sarà il primo ad adottarla.

Si ricarica sempre più velocemente

Dall'inizio dell'anno la sfida dei costruttori cinesi si è spostata sulla ricarica come accennato all'inizio. Fino a questo momento, la batteria Blade Battery 2.0 di BYD è stata utilizzata in diversi modelli prodotti in serie. La Energee Golden Brick di Geely è invece impiegata solamente su Lynk & Co 10. CATL ha già presentato le sue batterie con ricarica ultra rapida che presto vedremo su modelli di serie. Ovviamente per sfruttare potenzialità simili serve anche un'infrastruttura adeguata.

Nessun problema perché le case automobilistiche cinesi stanno installando le loro colonnine megawatt a ritmo serrato.

Fonte: CarNewsChina

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