Dongfeng Nissan NX7 si mostra per la prima volta, il SUV cinese punta su LiDAR e guida assistita

Dongfeng Nissan continua ad allargare la famiglia N dedicata al mercato cinese. Dopo la berlina N7, la N6 e il SUV NX8, il marchio ha pubblicato il primo teaser della nuova NX7. L'immagine rivela pochi dettagli, ma conferma sia l'impostazione da SUV sia la presenza di un LiDAR sul tetto, un elemento che lascia intendere un sistema di guida assistita di livello avanzato.

Novità e posizionamento

Dongfeng Nissan NX7

Cosa si evince da questa prima immagine? Il frontale della NX7 punta su gruppi ottici divisi, una barra luminosa a tutta larghezza e il logo Nissan illuminato al centro. È un linguaggio stilistico che richiama da vicino quello già visto su NX8 (il primo SUV della gamma N, lanciata lo scorso aprile). Il LiDAR sul tetto suggerisce che la NX7 punterà su funzioni di guida autonoma avanzate, tra cui navigazione assistita su autostrada e in città, oltre a un sistema di parcheggio intelligente, in linea con quanto già offerto dalla sorella maggiore.

Il nome stesso lascia intuire una parentela stretta con NX8. Un modello, la NX8, che oggi parte da un prezzo ufficiale di 159.900 yuan (circa 23.560 dollari). Le indiscrezioni riferiscono che per la NX7 il listino sarà più accessibile, con la possibilità di due configurazioni. Una sarà la versione completamente elettrica e una a range extender (soluzione sempre più diffusa in Cina). Se questa impostazione fosse confermata, NX7 diventerebbe l'alternativa d'ingresso della sotto-famiglia SUV della gamma N.

Con NX7, la gamma N di Dongfeng Nissan arriverebbe a quattro modelli. La famiglia è composta dalla berlina elettrica N7, la berlina ibrida plug-in N6 e la SUV NX8. Per ora le vendite della gamma hanno raggiunto 9.316 unità a giugno, in crescita del 50,5% su base annua, per un totale di 33.590 unità nel primo semestre 2026. Non sono numeri enormi (anzi) se confrontati con la scala del mercato cinese, ma la traiettoria è netta, ed è la stessa che Nissan indica come banco di prova per accelerare lo sviluppo dei futuri modelli anche fuori dalla Cina.

FONTE: CnEVPost

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