Honda e Nissan insieme sul software: arriva un sistema operativo comune

Honda e Nissan intendono collaborare allo sviluppo di un sistema operativo comune per le auto. Il software è sempre più importante e le due case automobilistiche giapponesi hanno deciso di collaborare insieme in questo settore. Già sapevamo che Honda e Nissan stavano cercando di trovare un fronte comune dopo che il progetto di fusione era saltato lo scorso anno. Stando a quanto riportano le agenzie di stampa giapponesi, le due aziende porteranno avanti un lavoro congiunto per sviluppare un sistema operativo comune da utilizzare per i software-defined vehicles.

Il nuovo sistema operativo

A quanto pare si partirà da quanto sviluppato fino a questo momento da Nissan. L'accordo non si limiterebbe al software ma prevederebbe poi la condivisione delle centraline che gestiscono le vetture. Si arriverebbe così a creare una piattaforma comune standardizzata da poter utilizzare sulle vetture dei due marchi.

Grazie a questa collaborazione, le due case automobilistiche potrebbero condividere i costi e il lavoro di sviluppo, accelerando l'arrivo sul mercato di nuovi modelli dotati di una nuova piattaforma software. Il sistema operativo che andranno a sviluppare Honda e Nissan permetterà anche di rendere sempre più importanti gli aggiornamenti OTA dato che sarà possibile aggiungere o migliorare funzioni come i sistemi ADAS di nuova generazione.

Sui dettagli dell'accordo ne capiremo di più quando sarà annunciato ufficialmente. Si parla di questo mese di agosto.

Niente fusione ma collaborazione

Nel 2024, Honda e Nissan annunciarono l'intenzione di esplorare una collaborazione in diversi ambiti, tra cui i veicoli a guida autonoma, le batterie e la fornitura di veicoli. Successivamente, avviarono trattative per una potenziale fusione. Progetto che poi finì con un nulla di fatto.

Tuttavia, le due aziende continuarono a valutare diverse opzioni di collaborazione congiunta. A quanto pare, la scelta è caduta nello sviluppo comune del software.

Fonte: Nippon.com

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