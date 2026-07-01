Honda e Nissan, un accordo sulla condivisione delle tecnologie è molto vicino

Non si arriverà alla fusione tra Honda e Nissan. Il progetto, come sappiamo, era saltato ufficialmente all'inizio del 2025. Le due case automobilistiche giapponesi intendono comunque collaborare tra loro, condividendo le tecnologie. Intervenendo all'assemblea generale annuale degli azionisti di Honda in Giappone alla fine della scorsa settimana, il presidente di Honda, Toshihiro Mibe, ha affermato che la collaborazione con Nissan è ''a buon punto, con alcuni aspetti prossimi a un annuncio''. Dichiarazione fatta probabilmente per tranquillizzare gli azionisti dopo che Honda ha recentemente registrato la sua prima perdita netta annuale nella storia.

Accordo tra Honda e Nissan sulla condivisione delle tecnologie

Stando a quanto riferiscono fonti giapponesi, sembra che il primo passo della collaborazione tra le due aziende sarebbe la condivisione delle centraline elettroniche (ECU) che saranno utilizzate su futuri modelli Honda, Nissan e Mitsubishi, anche ibridi ed elettrici. Secondo Nikkei Asia, le tre case automobilistiche devono ancora definire alcuni aspetti relativi ai finanziamenti per lo sviluppo e ad altri termini prima della firma di qualsiasi accordo, sebbene si preveda che un'intesa venga raggiunta già entro la fine dell'estate.

Secondo Mibe, Honda sta ''portando avanti ogni progetto in un rapporto di reciproco vantaggio''. Le centraline elettroniche sviluppate congiuntamente potrebbero essere disponibili intorno al 2029 o al 2030 e, una volta che i veicoli le adotteranno, il resto della collaborazione diventerà più semplice. Si potrà quindi arrivare ad ampliarla più facilmente per una maggiore condivisione delle tecnologie che permettono risparmi nello sviluppo di nuovi modelli.

Sia Honda e sia Nissan stano attraversando un momento molto complesso e una partnership è vista come molto importante per poter superare le nuove sfide del settore automotive. In passato le due aziende avevano annunciato l'intenzione di arrivare a unirsi ma il progetto, come accennato all'inizio, è naufragato. Un accordo per la condivisione delle tecnologie è una strada valida per ridurre complessità e costi. Pare che non bisognerà attendere molto per scoprire i dettagli.

Da capire se Renault, che detiene il 15% di Nissan, con diritto di voto, avrà qualcosa da ridire sulla partnership con Honda.

Fonte: Nikkei Asia

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026