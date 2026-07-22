Nuova Nissan Leaf Nismo svelata in video

Dopo il debutto della terza generazione — che ha visto la storica elettrica giapponese evolversi nelle forme di un crossover decisamente più moderno — Nissan alza la posta presentando la versione firmata Nismo. Inserita ufficialmente nel listino giapponese, la nuova Nissan Leaf Nismo vuole dimostrare come la cura del reparto sportivo di Yokohama possa incidere non tanto sulla ricerca della potenza pura, quanto sul bilanciamento dinamico e sul piacere di guida di un'auto a batterie.
Assetto e ciclistica: lavoro di fino per mascherare il peso
La filosofia alla base dello sviluppo punta a rendere la vettura più agile e reattiva di quanto le dimensioni e la massa dell'accumulatore lascerebbero presagire. Per raggiungere questo obiettivo, i tecnici Nismo hanno lavorato in maniera chirurgica sulla componente telaistica:
Sospensioni dedicate: molle, barre stabilizzatrici e boccole dei bracci sono stati irrigiditi per ridurre i giochi e velocizzare la risposta dello sterzo.
Ammortizzatori con swing valve: mutuati dalla tecnologia già vista su X-Trail Nismo, adottano una valvola interna capace di frenare il rollio iniziale nei cambi di direzione senza compromettere l'assorbimento sulle irregolarità dell'asfalto.
Cerchi e gomme: i cerchi in lega leggera da 19 pollici realizzati da Enkei riducono le masse non sospese e vestono pneumatici Michelin Pilot Sport 5, scelti per garantire precisione d'inserimento e tenuta laterale.
Elettronica di bordo: arriva la modalità NISMO e le palette al volante
A livello software, la taratura dell'acceleratore e dell'erogazione della coppia è stata profondamente rivista. Delle quattro mappe di guida disponibili (Standard, ECO, Sport e Personal), la modalità Sport lascia il posto alla modalità NISMO, studiata per offrire una risposta al pedale più spinta e lineare.
Una novità rilevante è l'introduzione delle palette al volante per la frenata rigenerativa. Leaf è il primo modello elettrico della linea Nismo ad adottare questa soluzione. Il sistema permette di selezionare quattro differenti livelli di decelerazione: rispetto alla Leaf standard, i livelli da 2 a 4 garantiscono un freno motore elettrico più consistente, utile per impostare meglio le staccate e gestire i trasferimenti di carico nell'uso brillante.
Aerodinamica funzionale e finiture interne
In perfetto stile Nismo, le appendici estetiche rispondono a precise esigenze aerodinamiche. Il paraurti anteriore integra deviatori di flusso laterali per pulire l'aria lungo le fiancate, mentre al posteriore lavorano in sinergia uno spoiler a coda d'anatra esteso e uno ulteriore spoiler inferiore sagomato. Gli interventi consentono di aumentare la deportanza complessiva senza peggiorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica originale.
Esteticamente spiccano i classici dettagli in rosso Arterial Magma, gli specchietti nero lucido e la disponibilità della tinta specifica Nismo Stealth Gray. Nell'abitacolo domina la tonalità scura, interrotta dalle cuciture rosse sul volante (rivestito in materiale TailorFit con riferimento in colore a ore 12) e dalle finiture dedicate per la strumentazione. Per chi cerca una posizione di guida ancora più contenitiva, il listino include un allestimento specifico dotato dei sedili sportivi Recaro ad alto contenimento con regolazione elettrica dello schienale.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Leaf 40 kWh 150 CV Acenta
|- / -
|34.200 €
|Leaf 40 kWh 150 CV Business
|- / -
|37.050 €
|Leaf 40 kWh 150 CV N-Connecta
|- / -
|37.825 €
|Leaf 40 kWh 150 CV Tekna
|- / -
|39.200 €
|Leaf 62 kWh 217 CV N-Style
|- / -
|41.950 €
|Leaf 62 kWh 217 CV N-Connecta
|- / -
|42.725 €
|Leaf 62 kWh 217 CV Tekna
|- / -
|45.800 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan Leaf visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Nissan Leaf
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.