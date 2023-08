Nissan Z: arriva la super coupé Nismo per "bruciare" i cordoli in pista, ma...

Motore più potente, autotelaio irrigidito, specifiche meccaniche racing e abitacolo supersportivo per questa due posti, che... non arriverà in Italia

Nissan e Nismo, un binomio che nel motorsport è un tutt’uno, sinonimo di automobili high performance come la 370 Z Nismo, la GT-R Nismo o quella piccola peste della Juke Nismo. Ma dalle catene di montaggio della Casa giapponese escono altri gioielli sportivi, come la Nissan Z. E proprio lei, a due anni dal suo debutto, oggi si ripresenta forte di un bell’aggiornamento tecnologico, che le regala tanti muscoli e, sicuramente, piacere di guida a piene mani. Ovviamente, tutto frutto della beauty farm Nismo. Insomma, una delle sportive più “calienti” degli ultimi anni diventa ancora più potente e incisiva, perfetta per gli amanti dei track day in pista. Ma, prima di tutto, facciamo una premessa. Purtroppo, come la Z standard, anche la Nismo non sbarcherà nel Bel Paese, almeno in via ufficiale. Quindi, non potremo che vederla in azione sui canali media oppure in qualche rara occasione, a meno di rivolgersi all’importazione parallela con annessi e connessi. Messo le cose in chiaro e “raffreddati” gli animi di chi aveva già la mano sul portafogli per la caparra, vediamo insieme come cambia la coupé del Sol Levante.

Nuova Nissan Z Nismo: la coupé giapponese diventa ancora più performante

Partiamo dal motore. A spingere la Z Nismo c'è sempre il 3.0 V6 biturbo, che è stato potenziato fino a raggiungere 426 CV/6.400 giri e 521 Nm/2.000-5.200 giri (contro 405 CV e 475 Nm della Z normale). I tecnici giapponesi sono intervenuti sulla mappatura della centralina motore e aumentando l’efficacia del sistema di raffreddamento, con il chiaro scopo di preparare la coupé per un utilizzo ancora più gravoso in pista. Lato trasmissione, niente manuale a sei marce come sulla Z originale (i puristi resteranno delusi?), poiché l'unico cambio disponibile è un automatico a nove rapporti, che trasferisce tutta l’esuberanza del V6 alle ruote posteriori. La sportiva è equipaggiata con pneumatici Dunlop SP Sport Maxx GT600 da 285/35 R 19 montati su cerchi Rays sviluppati apposta per questo modello.

Nuova Nissan Z Nismo: il motore 3.0 V6 arriva a 426 CV e 521 Nm

Ci sono poi varie modifiche per migliorare la penetrazione aerodinamica, a partire dalla zona anteriore, dove è stato montato il ''G-Nose''. Si tratta di una nuova calandra capace di incrementare l'apporto d’aria al motore per migliorarne il rendimento sotto stress. Più aria significa migliore raffreddamento e, di conseguenza, prestazioni più elevate e costanti. Alla base della fascia anteriore si trova uno spoiler di colore rosso, mentre ai lati del paraurti ci sono dei sottili inserti aerodinamici che contribuiscono a limitare gli effetti negativi dell’impatto con l’aria a velocità più sostenuta. Posteriormente, è stato montato uno spoiler più grande e più alto, oltre a un diffusore ancora più sortivo, che non ha solo funzione estetica, ma permette di rendere più lineari i flussi in uscita dal sottoscocca.

Nuova Nissan Z Nismo: i cerchi in lega leggera Rays da 19'' esclusivi per l'auto

L'aggiornamento della Nissan Z Nismo ha riguardato anche la parte telaistica. Proprio il telaio è stato irrigidito del 2,5% per migliorare ulteriormente le performance fra i cordoli, mentre le sospensioni a controllo elettronico sono state riviste con una taratura più sportiva. Anche l'impianto frenante è specifico per questo modello Sull’asse anteriore troviamo dischi da 381 mm, mentre dietro ci sono dischi da 351 mm di diametro. Detto della parte meccanica, la Z Nismo è stata aggiornata anche sotto il profilo dell’elettronica. Infatti, per poter godere di queste novità, la Z può contare sul nuovo profilo di guida Sport+ e su sedili Recaro in pelle e tessuto scamosciato ancora più avvolgenti.

Nuova Nissan Z Nismo: l'abitacolo con finiture rosse e sedili racing Recaro

In abitacolo troviamo delle caratteristiche esclusive per questo modello. Oltre ai già citati sedili, c’è un quadro strumenti digitale e un sistema infotainment con inedite grafiche firmate Nismo e, in generale, sia dentro sia sulla carrozzeria abbiamo finiture rosse dal gusto davvero sportivo. Infine, sono cinque i colori disponibili, dal rosso al nero, al bianco fino a un grigio molto originale e dedicato esclusivamente alla versione Nismo. I prezzi della nuova sportiva biposto Nissan non sono ancora dichiarati ma saranno disponibili sotto data di lancio commerciale, attualmente prevista per il prossimo autunno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2023