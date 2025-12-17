Nuova Nissan Nismo: cosa si nasconde dietro l’immagine del concept misterioso?

I giapponesi di Nissan non hanno perso tempo nel replicare all’iniziativa di Toyota, che ha promesso l'arrivo di nuovi modelli sportivi (leggi cosa dice il presidente di Toyota) e ha svelato le sue prossime supercar by Gazoo Racing (guarda Toyota GR GT) e hanno anticipato l’arrivo di un nuovo concept Nismo, che sarà presentato al Tokyo Motor Show 2026, in programma dal 9 all’11 gennaio (guarda la homepage del Tokyo Auto Salon 2026).

Nissan Nismo: dettaglio sulla coda con i sottili fari a LED e i parafanghi molto larghi

Un’immagine per pochi indizi

L’unica immagine teaser diffusa mostra la parte posteriore dell’auto, lasciando spazio a diverse interpretazioni sul design finale. La sagoma visibile suggerisce ipotesi che spaziano da una sportiva due porte a una coupé fastback, fino a un SUV in stile coupé.

I fanali posteriori orizzontali sembrano essere un elemento molto vicino alla produzione di serie e sono collocati appena sotto un sottile spoiler.

Nei bordi esterni dei parafanghi posteriori emergono prese d’aria verticali scolpite, mentre la vetratura inclinata e le linee di chiusura fanno pensare a un portellone posteriore.

Nissan Nismo: un prototipo da gara potrebbe debuttare insieme al modello di produzione

Dal Giappone non si sbilanciano

Al momento, Nissan non ha rilasciato informazioni sulle motorizzazioni, lasciando aperta la possibilità che il veicolo sia a combustione interna o elettrico.

Il costruttore ha confermato che un prototipo Nismo separato prenderà parte alle gare a partire dal 2026, seguito da una versione di produzione. Non è chiaro se il concept teaser e il prototipo da competizione coincidano.

Questa anteprima rappresenta il primo sguardo verso le future strategie di Nissan nel segmento sportivo e delle supercar, offrendo indizi sul linguaggio stilistico dei modelli in arrivo. Voi cosa ne dite di questa novità? Vi stuzzica l’idea di una nuova Nissan sportiva? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2025