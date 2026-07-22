Nissan Micra elettrica 2025: prova su strada, autonomia reale e prezzi | 52kWh Evolve

Come si comporta davvero la nuova Nissan Micra EV? Nella prova completa scopriamo prestazioni, autonomia e tutti i punti di forza e debolezza

La Nissan Micra è completamente rinnovata e 100% elettrica, con batteria da 40kWh o 52kWh e motore da 120 o 150 CV e fino a 416 km di autonomia WLTP. La provo nella versione 52 kWh Evolve per capire come va davvero, quanti chilometri percorre nella realtà e se rappresenta un'alternativa credibile alla Renault 5.

Potenza: 150 CV

Batteria: 52 kWh

Autonomia WLTP: 416 km

Autonomia reale: oltre 300 km in città

Ricarica DC: 15-80% in 30 minuti

Prezzo: da 34.400 euro

Chi si dimentica la Nissan Micra K12 del 2002 con il tetto tondo e gli occhi sporgenti da batrace? La nuova Nissan Micra si ispira per simpatia a quella generazione. Nasce da una piattaforma 100% elettrica condivisa con Renault 5, da cui si differenzia in maniera efficace: della cugina francese si distingue il taglio caratteristico del montante posteriore, ma la somiglianza si ferma qui.

Davanti le luci diurne disegnano occhi grandi da Mister Magoo (cartone storico per chi ha i capelli brizzolati) e il motivo dei grandi cerchi continua anche per le luci di coda. A differenza della cugina, che riprende la planarità delle lamiere dell'antenata, le superfici di Nissan Micra sono decorate da scolpiture, come lo il profilo scavato che percorre i fianchi sotto la linea di cintura e dettagli in nero lucido, come la minigonna pronunciata, i paracolpi nella parte bassa delle portiere e la barra che collega le luci di coda.

Nissan Micra, frontale

In genere preferisco la pulizia delle lamiere, ma i designer dello studio londinese di Nissan hanno dosato e disegnato queste caratterizzazioni in nero lucido in maniera molto efficace e personale, senza esagerazioni. A conti fatti, preferisco la personalità quasi sportiva di Micra alla operazione nostalgia di Renault 5. I dettagli in nero lucido sono da abbinare alla colorazione 2 Tone, con il tetto nero: tutti i colori anche metallizzati sono di serie dall’allestimento Advance e soltanto tre per Engage, la colorazione 2 Tone costa 700 euro.

La nuova Micra EV offre una palette di sei colori azzeccati, quella che sto provando è una Evolve colore Elegant Silver, un bel grigio medio metallizzato che si abbina bene alle finiture nero lucido e che la rende piuttosto maschile. Sarei indeciso tra Elegant Silver e Authentic Blue, un azzurro metallizzato brillante e vivace, ma penso che non resisterei al Noble Marine, un blu profondo che la veste molto bene. Il rosso Rebel Red forse è troppo, da evitare con questa scelta di colori il bianco e il conseguente effetto panda (l'orsacchiottone, non l'auto).

Nissan Micra, vista laterale

Anche all'interno Nissan Micra e Renault 5 condividono la stessa struttura, ma con vestiti differenti, più pop anni 70 per la francese e più contemporaneo per la nuova Micra elettrica. Lo schermo degli strumenti e quello per l'infotainment sono annegati in un unico pannello: Android Automotive governa il secondo e si utilizza con facilità.

Nissan Micra, plancia

I sedili di Nissan Micra Evolve hanno un profilo sportivo, sono comodi ma per regolare lo schienale trovo la fastidiosa levetta con regolazione a scatti e, ovviamente, la posizione migliore è sempre tra due scatti. Malgrado questo compromesso trovo una posizione di guida comoda e corretta e non mi dispiace il volante squircle, giusto per rubare un termine che Samsung utilizza per il suo Galaxy Watch 8, crasi tra square e circle. Il volante quadrondo, o rotondato, si impugna bene con le mani alle 9 e 15 e la forma squadrata consente una buona visibilità del quadro strumenti.

La Nissan Micra 52kWh eroga 150 CV e 245 Nm di coppia, con lo 0-100 km/h coperto in 8 secondi. Al volante la nuova Micra 100% elettrica mi trasmette una piacevole sensazione di solidità, forse perché sento il peso di 1524 kg in ordine di marcia. Mi trasmette anche una altrettanto piacevole sensazione di agilità: lo sterzo è leggero, ma preciso e reattivo, posso tenere le mani sul volante alle 9 e 15 senza doverle spostare se non in manovra, dove trovo anche un diametro di sterzata di 10,3 metri che, abbinato alla sua lunghezza inferiore ai 4 metri per pochi millimetri (3974 in totale), la rende perfetta per la città.

Nissan Micra, 3/4 posteriore

A chiudere il quadro della sua agilità cittadina è la prontezza elettrica del suo motore, con la coppia pressoché istantanea tipica dell'elettrico. Non è necessario attivare la modalità Sport per vincere facile nello scatto al semaforo, anche se in Sport la differenza si sente. Lo 0-100 in 8 secondi è un buon risultato per una city car, ma sarebbe interessante conoscere il valore dello 0-50 km/h. La modalità One Pedal arriva ad arrestare completamente la Micra: per me è un must sulle elettriche e posso attivarla scegliendo il livello di rigenerazione massima grazie alle palette al volante (che Renault 5 non ha).

Nissan Micra è la capostipite delle moderne auto da città, quella che negli anni 90 ha stravolto le regole delle piccole, fino a quel momento spartane ed economiche. La Micra K11 del 1992 era, come si dice oggi, disruptive: era un condensato di un'auto di categoria superiore, a partire da sofisticate sospensioni posteriori multilink, insieme a cambio 5 marce o automatico CVT, airbag, ABS, motore 16 valvole con iniezione multipoint, insonorizzazione curata, servosterzo e climatizzatore. Fantascienza per l'epoca.

Nissan Micra, ricarica

Anche la nuova Micra 100% elettrica può vantarsi di sospensioni multilink al posteriore e si guida tra le curve con grande piacere. Con sospensioni così sofisticate non capisco, invece, la necessità di un assetto quasi sportivo che mi fa sentire ogni lastrone sconnesso del pavè milanese, e i cerchi da 18'' gommati taglia 195/55 non aiutano. È molto bella accucciata sui suoi cerchi da 18'' ma un poco più di comfort ci stava, anche perché l'assetto rigido mi fa sentire tutto il peso delle batterie. In questo non si ha preso nulla dalla nonna: la Micra K11 era super confortevole.

L'autonomia reale della Nissan Micra 52kWh è di circa 300 km in città e commuting quotidiano, contro i 416 km dichiarati nel ciclo WLTP. Nissan dichiara fino a 416 km di autonomia nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 52kWh (esiste anche la versione con batteria da 40 kWh e 120 cv), ma è un risultato distante dalla realtà.

Nissan Micra, posteriore

Nissan però è molto onesta e sul sito mette a disposizione un simulatore di autonomia: con solo conducente, temperatura atmosferica di 20 gradi e alla velocità media di 30 km/h l'autonomia stimata è 395 km, a 90 km/h l’autonomia si ferma a 290 km, 273 km se si aggiungono anche i passeggeri, 275 con solo conducente a 35 gradi.

Io sono però più ottimista: credo che sfruttando il 100% della batteria si possano percorrere più di 300 km in un percorso urbano e nel commuting quotidiano. In autostrada a 130 km/h meglio pensare a soste ogni 150/200 chilometri circa per stare tranquilli, anche di più se non siete troppo ansiosi e siete bravi a rigenerare energia nei rallentamenti.

La Nissan Micra 52kWh si ricarica dal 15 all'80% in circa 30 minuti alle colonnine veloci, oppure dal 10 al 100% in 4 ore e 45 minuti in corrente alternata. La batteria accetta fino a 11kW in AC e fino a 100kW in DC. Nella mia prova di ricarica, sono passato dal 40 all'80% in 20 minuti a 92kW, con ulteriori 25 minuti per passare da 80 a 100%.

Nissan Micra, particolare gruppi ottici posteriori

Detto questo, la Micretta elettrica mi piace, mi piace il suo stile e mi piace da guidare. Grazie al suo passo di 254 centimetri e a un attento sfruttamento dello spazio interno è comoda anche ai posti posteriori e riesce a offrire un volume per i bagagli di 326 litri, fino a 1.106 se si rinuncia ai posti posteriori.

Come tutte le piccole elettriche, il prezzo non è da regalo. La Nissan Micra EV parte da 29.500 euro con batteria da 40kWh e allestimento Engage che offre Android Auto e Apple CarPlay wireless. È la daily driver cittadina da battaglia.

Per un uso prettamente cittadino anche la batteria da 40kWh è sufficiente, ma per godersi il piacere da piccola grande di Micra meglio passare all'allestimento Advance, per 31.500 euro: il quadro strumenti passa da 7 a 10 pollici, l'infotainment ha Google integrato, lo smartphone si carica a induzione, con le palette al volante posso selezionare l'intensità della rigenerazione fino all'opzione One Pedal, il cruise control è adattativo con funzione Stop&Go (utile anche in colonna nel commuting quotidiano) e ha la retrocamera posteriore.

Nissan Micra, bagagliaio

Se volete allargare i vostri orizzonti o avete l'ansia da ricarica, il passaggio alla batteria da 52kWh costa 2.900 euro, per un totale di 34.400 euro. Per ulteriori 2.000 euro si passa alla Micra Evolve a 36.400 euro, che aggiunge sedili e volante riscaldabili (optional su Advance per 300 euro), sedili sportivi, impianto Harman Kardon e ProPILOT con Navi Link, ovvero la guida assistita di livello 2 che integra i dati cartografici del navigatore satellitare.

Micra e Renault 5 condividono piattaforma, motori, batterie e bagagliaio: sotto la pelle sono la stessa auto, costruita nello stesso stabilimento francese. Cambiano il design, e alcuni dettagli d'uso come le palette al volante per la rigenerazione, che sulla Micra ho trovato più pratiche. Sui prezzi il quadro è meno netto di quanto sembri: la Renault 5 parte più in basso ma con una versione meno completa, e salendo di gamma il divario si annulla.

Pregi

sterzo molto preciso

abitabilità superiore alla media

ottimo infotainment Google

palette per la rigenerazione

Difetti

assetto rigido

autonomia autostradale limitata

prezzo elevato

Motore elettrico, anterioe Potenza massima 150 CV Coppia massima 245 Nm Batteria 52 kWh Autnomia WLTP 416 km Autonomia reale (urbano) oltre 300 km 0-100 km/h 8 secondi Ricarica AC fino a 11 kW (0-100% in 4h 45min) Ricarica DC fino a 100 kW (15-80% in 30 min) Lunghezza 3.974 mm Bagagliaio 326/1.106 litri Peso in ordine di marcia 1.524 kg Prezzo Evolve 52 kWh 36.400 euro

Quanti km fa davvero la Nissan Micra elettrica 52kWh?

In uso urbano e commuting quotidiano supera i 300 km reali, contro i 416 km dichiarati WLTP. A 90 km/h il simulatore Nissan stima 290 km, che scendono avvicinandosi ai 130 km/h in autostrada.

Quanto costa la Nissan Micra elettrica?

Si parte da 29.200 euro per la 40kWh Engage. La 52kWh parte da 34.400 euro, mentre la top di gamma Evolve 52kWh costa 36.400 euro.

Quanti cavalli ha la Nissan Micra elettrica?

La versione con batteria da 52 kWh eroga 150 CV e 245 Nm di coppia. La versione base da 40 kWh ha invece 120 CV.

Che batteria monta la Nissan Micra elettrica?

Due tagli: 40 kWh (120 CV) e 52 kWh (150 CV, fino a 416 km WLTP). La 52 kWh è quella consigliata per chi teme l'ansia da ricarica.

Quanto ci mette a ricaricarsi la Nissan Micra 52kWh?

In corrente alternata a 11 kW impiega 4 ore e 45 minuti dal 10 al 100%. In corrente continua fino a 100 kW passa dal 15 all'80% in circa 30 minuti.

Quanto è lunga la Nissan Micra elettrica?

È lunga 3.974 mm, poco meno di 4 metri, con un passo di 254 cm. Il diametro di sterzata di 10,3 metri la rende perfetta per la città.

Quanto è grande il bagagliaio della Nissan Micra elettrica?

Il bagagliaio offre 326 litri, che salgono fino a 1.106 litri abbattendo i sedili posteriori.

La Nissan Micra elettrica ha Apple CarPlay e Android Auto?

Sì, Android Auto e Apple CarPlay wireless sono di serie già dall'allestimento base Engage. Dall'Advance in su l'infotainment integra anche Google nativo.

La Nissan Micra elettrica ha la guida autonoma?

La top di gamma Evolve integra il ProPILOT con Navi Link, sistema di guida assistita di livello 2 che sfrutta anche i dati cartografici del navigatore. Non è guida autonoma, ma assistenza avanzata.

Che differenza c'è tra Nissan Micra e Renault 5?

Condividono piattaforma elettrica e struttura degli interni, ma la Micra ha un design più scolpito e contemporaneo, le palette al volante per la rigenerazione (assenti sulla Renault 5) e un carattere quasi sportivo al posto dell'operazione nostalgia della francese.

Nissan Micra o Renault 5: quale scegliere?

Sono meccanicamente affini e si equivalgono per prestazioni e autonomia. La Renault 5 punta sulla nostalgia pop, la Micra su uno stile più contemporaneo e sportivo, con in più le palette per la rigenerazione. Sul piano del carattere la Micra convince di più.

La Nissan Micra elettrica è comoda?

L'abitabilità è buona anche dietro grazie al passo di 254 cm, ma l'assetto sportivo con cerchi da 18'' penalizza il comfort sulle strade sconnesse.

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