10 curiosità sulla nuova Nissan Micra vista dal vivo

L’attesa è finita. La nuova Nissan Micra si è mostrata finalmente dal vivo e, lo dico subito, l’effetto wow è assicurato. L’ho studiata centimetro per centimetro ed ecco le 10 cose che devi assolutamente sapere prima di vederla in concessionaria.

Nuova Nissan Micra, dettaglio del faro

1. Sotto il vestito batte un cuore AmpR

Il segreto puoi forse intuirlo dal montante posteriore: il taglio non mente. La base tecnica è la piattaforma AmpR Small, la stessa della nuova Renault 5. Un’architettura pensata esclusivamente per l’elettrico che permette sbalzi ridotti e un baricentro basso, tutto a vantaggio del piacere di guida.

2. Più muscolosa della cugina francese

Nonostante la parentela, la Micra mette su qualche muscolo in più. Metro alla mano, la giapponese è più lunga di 5 cm (fermandosi a 3,97 metri) e più larga di ben 6 cm (1,83 metri). Su strada ha una presenza più importante, quasi da ''piccola cattiva''.

Nuova Nissan Micra, 3/4 posteriore

3. Bagagliaio profondo, ma attento alla schiena

La capacità di carico è identica alla R5: 326 litri. Lo spazio non manca ed è piuttosto profondo, ma c’è un ''però'': la soglia di carico è alta e il piano è parecchio infossato. Ottimo per le borse della spesa, un po’ meno per gli oggetti pesanti da sollevare.

4. Interni: un mix tra pista e nostalgia

Salire a bordo è un’esperienza particolare. Si respira un’aria che mescola il mondo delle corse - grazie a sedili super avvolgenti e profilati - e un gusto vintage ricercato. Una chicca? Guarda la finitura del tetto che pare quasi trapuntato: un dettaglio di stile che alza l'asticella della qualità percepita.

Nuova Nissan Micra, gli interni

5. Dietro? Meglio essere piccoli

Se davanti si sta da re, dietro la situazione cambia. Lo spazio per le ginocchia è piuttosto risicato: sembra quasi di stare sulla poltrona di un volo low-cost. Se hai amici cestisti, meglio farli accomodare sul sedile del passeggero.

6. Sospensioni da ''grande''

Questa è la vera sorpresa tecnica. Nonostante le dimensioni da cittadina, dietro troviamo uno schema multilink. È una soluzione raffinata, solitamente riservata ad ammiraglie o auto di segmento superiore, che promette una precisione di guida e un comfort di alto livello.

Grazie a ciò e alla prontezza del motore elettrico, la piccola giapponese è agile, scattante e concede emozioni quasi sportive nascondendo bene il peso elevato (circa 1.500 kg).

Nissan Micra EV, l'infotainment con Google integrato

7. Google è il tuo miglior passeggero

L’infotainment non è un semplice schermo (da 10 pollici), ma un ecosistema completo. C'è Google integrato: Maps per la navigazione, il Play Store per le app e l'Assistant per i comandi vocali. Puoi persino chiedere a voce di scaldarti il sedile (se presente nel tuo allestimento) o regolare il clima senza staccare le mani dal volante.

8. Due anime elettriche: 40 o 52 kWh

La scelta è tra due tagli di batteria. La versione da 40 kWh offre 120 CV e 317 km di autonomia; quella da 52 kWh sale a 150 CV, copre lo 0-100 in 8 secondi (un secondo meno della base) e arriva fino a 416 km di autonomia dichiarata. Per entrambe, la velocità massima è autolimitata a 150 km/h e la ricarica rapida dalle colonnine in corrente continua garantisce l'80% in mezz'ora.

9. Diventa un power bank gigante

Grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L), la Micra può alimentare dispositivi esterni. Che sia un computer, una macchina del caffè, una bici elettrica o un aspirapolvere, l'auto si trasforma in un enorme accumulatore su ruote pronto all'uso.

10. Prezzi, sconti e qualche rinuncia

Il listino attacca a 29.500 euro per arrivare a 36.400 euro, ma Nissan gioca pesante con gli incentivi: 2.510 euro di sconto con qualsiasi usato e ben 4.510 euro se permuti una vecchia Nissan. Occhio però alle dotazioni: sulla base non avrai il sistema One Pedal (che ti permette di gestire frenata e arresto modulando il rilascio dell'acceleratore) e l'Intelligent Route Planner per pianificare le soste di ricarica. Il ProPilot, che porta a bordo la guida autonoma di Livello 2, è invece riservato al solo top di gamma.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2026