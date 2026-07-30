Dongfeng sfida BYD sulla ricarica: arriva la colonnina da 1.500 kW per auto elettriche

In Cina, le case automobilistiche stanno spostando la loro competizione sulla ricarica. Grazie a nuove batterie è possibile raggiungere potenze elevatissime, anche di 1.000 kW. Un pieno di energia richiede, quindi, una manciata di minuti. Serve però un'infrastruttura specifica in grado di garantire potenze così elevate. Diverse case automobilistiche cinesi hanno quindi iniziato a installare hub ad altissima potenza. Pensiamo per esempio a BYD con le sue colonnine Flash Charging da 1.500 kW. Ma BYD è solo un esempio. All'elenco delle aziende che hanno presentato colonnine megawatt si aggiunge adesso Dongfeng.

La nuova stazione di ricarica megawatt di Dongfeng

Stando a quanto racconta la casa automobilistica, la sua colonnina è in grado di erogare una potenza massima di 1.500 kW. La corrente di picco per ogni unità è di 1.500 A, con una gamma di tensione da 150 V a 1.000 V e un'efficienza complessiva non inferiore al 96,7%. Dongfeng ha dichiarato che si tratta di uno dei primi prodotti del settore a raggiungere il Livello 1 di efficienza energetica per la ricarica ad alta potenza, in seguito all'implementazione del nuovo standard nazionale cinese sull'efficienza energetica GB 46519-2025.

La potenza di 1.500 kW la rende alla pari delle stazioni di ricarica di BYD. Dongfeng ha dichiarato di aver avviato lo sviluppo di una stazione di ricarica ad alta potenza di nuova generazione integrata con un sistema di accumulo di energia e che creerà una gamma di prodotti da 720 kW a 2,4 MW, utilizzabili sia da veicoli passeggeri che commerciali.

Ricariche sempre più rapide

Insomma, la Cina corre veloce anche nel campo della ricarica per rendere i rifornimenti di energia rapidi quasi quanto i pieni di benzina tradizionali. Giusto nelle ultime ore, il marchio Hongqi, appartenente al Gruppo FAW, ha annunciato che la sua batteria di nuova concezione, passa dal 10% al 70% di carica in soli 3 minuti e 41 secondi.

Con le auto elettriche che sono in grado di offrire oggi autonomie molto interessanti, i costruttori cinesi hanno spostato l'attenzione su un aspetto molto importante per convincere le persone a passare a una BEV e cioè quello di accorciare sensibilmente i tempi per la ricarica. La sensazione è che presto arriveranno notizie di ulteriori progressi in questo campo, almeno dalla Cina.

Fonte: Cnevpost

VEDI ANCHE

Tags