Nuova Jeep Compass 2026: prova e prezzi di Plug-In Hybrid e 4xe

Con la nuova generazione, la Jeep Compass ha fatto un deciso salto di classe. Le dimensioni parlano chiaro: ora è lunga 4,55 metri, cresciuta parecchio rispetto al passato, e offre un bagagliaio da 550 litri che dichiara ambizioni da stradista matura.
Anche l'estetica è cambiata, mostrando linee più muscolose e una personalità che sottolinea una vocazione fuoristradistica ancora più marcata. Dopo il debutto delle versioni a trazione anteriore – la mild hybrid da 145 CV e l'elettrica da 213 CV – la famiglia si allarga. Scopriamo insieme come vanno le ultime novità della gamma.
- La prova della Compass Plug-in
- Test della Compass 4xe elettrica
- Il vantaggio del 4x4 elettrico
- Prezzi e versioni
Jeep Compass 2026 plug-in hybrid
Al volante delle nuove Compass Plug-In Hybrid
La prima configurazione sotto la lente è la Jeep Compass plug-in hybrid a trazione anteriore. Sotto il cofano ci sono 225 CV complessivi, supportati da una batteria che promette fino a 94 chilometri di autonomia in modalità puramente elettrica.
Fin dai primi metri noto un assetto piuttosto compatto, che non si dimostra troppo incline a digerire con dolcezza avvallamenti e dossi pronunciati. Di contro, lo sterzo è particolarmente diretto e preciso per la categoria, e ti permette di muoverti tra le curve con una'agilità e una precisione sopra le aspettative.
L'insonorizzazione è curata e garantisce un buon comfort acustico nei lunghi trasferimenti, mentre i sedili di stampo sportivo trattengono correttamente il busto, invitando a una guida dinamica che non sempre ti scopri cercare in un SUV di questa taglia.
Convincono meno la risposta dell'acceleratore e la verve in ripresa. Sulla carta i numeri parlano di prestazioni brillanti, con una velocità massima di 216 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8 secondi.
All'atto pratico, però, la prontezza nello scatto è un filo sottotono per un'auto che può contare sull'aiuto di un potente motore elettrico. Inoltre, quando decidi di premere a fondo il pedale per cercare lo sprint, il motore termico fa avvertire la sua voce all'interno dell'abitacolo a un volume poco garbato.
Jeep Compass 2026 4xe, 3/4 anteriore
Prova della Compass 4xe: la svolta integrale (ed elettrica)
Fin qui, però, abbiamo parlato di un modello a trazione anteriore e se la tua priorità è la trazione integrale, la scelta all'interno della gamma è obbligata: devi puntare sulla Compass 4xe, che in questa nuova generazione è esclusivamente elettrica (BEV).
Inutile storcere il naso pensando alla mancanza di colonnine in mezzo ai boschi: la gestione elettrica del 4x4 porta l'efficienza e soprattutto l'efficacia a un livello superiore, rendendo i passaggi difficili molto più intuitivi per chi guida.
Su strada, la 4xe si comporta in modo nettamente diverso dalla plug-in hybrid. La batteria posizionata sotto il pianale sposta il bilanciamento globale verso il retrotreno, modificando il baricentro. Lo sterzo perde un filo di precisione e di comunicazione, complice anche la presenza di serie degli pneumatici M+S.
La maneggevolezza complessiva rimane comunque di buon livello e la spinta dei motori elettrici è poderosa: parliamo di ben 375 CV totali, capaci di bruciare lo 0-100 km/h in soli 4,9 secondi e di assicurare riprese fulminee in uscita dalle curve di montagna.
Prova Jeep Compass 2026 4xe a trazione integrale
Più alta e specialistica: la tecnica per l'off-road
Il vero terreno di caccia della versione 4xe resta però il fuoristrada, dove mette in campo una dotazione tecnica specifica. A cominciare dall'altezza da terra che cresce di 10 mm rispetto alle altre versioni, raggiungendo i 210 mm complessivi.
I paraurti dedicati migliorano nettamente gli angoli caratteristici: l'angolo d'attacco sale a 28° (da 20°), quello di dosso passa a 17° (da 16°) e quello d'uscita tocca i 31° (da 27°). La capacità di guado si attesta a 480 mm.
E per una risposta più equilibrata sui vari tipi di fondo, gli ammortizzatori diventano di tipo FSD (Frequency Selective Damping): variano la risposta in base alle sollecitazioni del terreno. E se sui percorsi accidentati mantengono l'andatura composta e silenziosa, anche asfalto si rendono utili, eliminano quella risposta un po' troppo rigida del retrotreno avvertita sulla plug-in.
Altro dettaglio furbo, il blocchetto che contiene i sensori degli aiuti alla guida è stato ricollocato più in alto, al centro della mascherina, per proteggerlo da urti accidentali contro rocce o ostacoli alti.
Jeep Compass 2026 4xe, il test
La differenza tra il 4x4 elettrico e quello (quasi) tradizionale
Nel corso del test è emerso chiaramente il divario tecnologico tra lo schema del 4x4 elettrico Compass e quello della sorella minore Avenger 4xe.
Sulla Avenger, che pure ha solo un motore elettrico a dare potenza alle ruote posteriori, la trazione lavora in retroazione: la centralina attende lo slittamento della ruota e solo quando l'aderenza è persa interviene per frenare la o le ruote che slittano tramite le pinze dei freni.
Sulla nuova Jeep Compass elettrica, invece, l'elettronica gestisce direttamente i motori, regolando il livello di slittamento massimo consentito per massimizzare aderenza e controllo del veicolo.
Il calcolo è infinitamente più rapido e preciso rispetto a quanto concesso da un motore termico. Il risultato? Le ruote slittano meno, non scavano il fondo e perdono grip più difficilmente.
La gestione del retrotreno, poi, è quasi predittiva: il sistema legge l'angolo di sterzo e, più aumenti l'angolo, più coppia viene inviata dietro per aiutare l'auto a chiudere la traiettoria, facendola girare con decisione quasi come se fosse una trazione posteriore pura.
E se la linea del cofano imponente riduce la visibilità davanti, in tuo aiuto interviene la telecamera frontale dedicata, che mostra esattamente dove stai mettendo le ruote.
Jeep Compass 2026 4xe, gli interni
Prezzi e versioni della gamma Jeep Compass 2026
I prezzi della nuova Jeep Compass variano sensibilmente in base alla tecnologia di trazione e motorizzazione scelta:
Mild Hybrid 145 CV: rappresenta l'accesso alla gamma a 40.900 euro (e fa lo 0-100 km/h in 10 secondi).
Plug-In Hybrid 225 CV: si posiziona a 45.900 euro, ossia 5.000 euro in più rispetto alla mild.
BEV Standard Range (213 CV): apre la gamma 100% elettrica a trazione anteriore a 47.900 euro.
BEV Long Range (231 CV): garantisce fino a 674 km di autonomia e costa 51.900 euro.
BEV 4xe (375 CV): la variante top di gamma a trazione integrale, accreditata di 606 km di autonomia, viene proposta a 54.900 euro.
Guardando l'offerta nel suo insieme, la scelta dipende molto dalle tue reali necessità di mobilità, ma sono due le versioni che spiccano: quella base per un acquisto improntato alla concretezza e la 4xe elettrica, che con la trazione integrale è quella che meglio rappresenta i valori del marchio Jeep.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Compass 1.5 Turbo T4 MHEV 130 CV Altitude
|130 / 96
|39.900 €
|Compass 1.5 Turbo T4 MHEV 130 CV Summit
|130 / 96
|43.900 €
|Compass 1.3 Turbo T4 PHEV 190 CV 4xe Altitude
|130 / 96
|49.900 €
|Compass 1.3 Turbo T4 PHEV 240 CV 4xe Overland
|180 / 132
|50.900 €
|Compass 1.3 Turbo T4 PHEV 240 CV 4xe Summit
|180 / 132
|53.900 €
|Compass 1.3 Turbo T4 PHEV 240 CV 4xe Trailhawk
|180 / 132
|54.400 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jeep Compass visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Jeep Compass
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.