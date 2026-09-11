Topolino Top. L e Top. J: Fabrizio Giugiaro e Lapo Elkann sorprendono al Salone di Torino

Due FIAT Topolino così non le avete certamente viste. Al Salone di Torino hanno fatto il loro debutto due versioni personalizzate del quadriciclo elettrico davvero molto particolari, ideate da Fabrizio Giugiaro e Lapo Elkann. Si chiamano Top. L e Top. J e potranno essere ammirate presso lo stand di GFG Style. Questo progetto nasce da una convinzione che Fabrizio e Lapo hanno sempre condiviso e cioè che la passione per le auto non ha nulla a che vedere con la potenza del motore.

Insomma, anche una semplice Topolino, un quadriciclo elettrico pensato per la città, può diventare qualcosa di unico.

Topolino Top. L, ecco la Speedster

Lo diciamo subito, la personalizzazione è solo estetica, non ci sono modifiche alla base meccanica che rimane sempre quello della Topolino ''standard''. Partiamo quindi dalla Top. L, una Speedster ''essenziale''. Si tratta di una biposto, completamente aperta, spogliata di ogni elemento superfluo e trasformata in una Speedster dalle forme ultra compatte. Per la sua creazione a quanto pare ci si è ispirati alle auto sportive più iconiche e ribelli, tra cui la leggendaria ''Little Bastard'' di James Dean.

Topolino Top. L

Gli interni sono rivestiti in pelle color acquamarina, impreziosita da inserti in Alcantara, mentre la carrozzeria è rifinita in una particolare tonalità acquamarina opaca. Una Topolino, dunque, che punta davvero a farsi notare senza bisogno di offrire chissà quali prestazioni.

Topolino Top. J, 4 posti per farsi notare

Se Top. L puntava su sportività ed essenzialità, la Top. J è completamente differente, puntando a offrire una particolarissima configurazione a 4 posti. Modello che è stato pensato per esplorare fino a che punto si possa spingere la semplicità della Topolino. Grazie a una serie di modifiche mirate, soprattutto al posteriore del quadriciclo, Top. J può ospitare quattro persone sedute schiena contro schiena.

Topolino Top. J

Il quadriciclo si caratterizza poi per una livrea blu e verde che trae ispirazione dalla Ferrari 166 MM degli anni '50 appartenuta al nonno di Lapo, l'avvocato Gianni Agnelli, e rende anche omaggio a Umberto Agnelli, che amava personalizzare le sue auto con dettagli nelle tonalità del blu e del verde. Linguaggio di design che Lapo aveva già esplorato con Garage Italia.

Top. J rinuncia anche a un tetto convenzionale. Al suo posto troviamo infatti una copertura in tessuto che offre protezione dal sole e dalla pioggia. All'interno, spiccano materiali non convenzionali quali spugna e pelle, nelle tonalità del blu e del verde.

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