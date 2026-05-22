Prova della Bontu BTE05 che si guida già a 16 anni. E non arriva da sola

Forse ti ricordi di aver già incrociato queste forme qualche tempo fa sotto le insegne della Desner. In quel caso, però, si trattava semplicemente di un importatore.

Oggi lo scenario cambia del tutto: Bontu, che i veicoli li costruisce per davvero, fa il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano ed europeo, investendo in prima persona e mettendoci la faccia.

Il biglietto da visita è BTE05, una vettura lunga esattamente tre metri. Una misura ridotta, certo, all'interno della quale i progettisti hanno fatto un lavoro di ottimizzazione dello spazio decisamente intelligente.

Bontu BTE05, 3/4 anteriore

Salendo a bordo ti accorgi subito che l'abitacolo offre una volumetria insospettabile, capace di accogliere senza troppi sacrifici anche quattro passeggeri adulti.

Chiaramente, quando decidi di viaggiare in quattro, il vano bagagli si riduce ai minimi termini. Ti basta però reclinare i sedili posteriori per riconfigurare l'ambiente e ottenere un piano di carico piatto, ben sfruttabile e adatto ad affrontare senza patemi le classiche tappe ai negozi di arredamento.

Visivamente, sia fuori sia dentro, l'impostazione è indovinata: lo stile è moderno, privo di inutili fronzoli ma curato nei punti giusti, con una qualità percepita complessivamente buona.

Anche sul fronte della dotazione c'è più di quello che ti aspetti da un veicolo di questa categoria. Di serie trovi l'airbag per il conducente, l'ABS, i cristalli elettrici, l'aria condizionata e i sensori di parcheggio.

Se poi vuoi cucirti l'auto addosso, la lista degli accessori a richiesta include il sistema di navigazione e la retrocamera, mentre il vivavoce Bluetooth per gestire lo smartphone è sempre presente.

Bontu BTE05, l'accesso ai sedili posteriori

Dal punto di vista normativo Bontu BTE05 è un quadriciclo pesante (L7e), il che significa che puoi metterti alla guida già a sedici anni con la patente B1. La sensazione che ne ricavi nei primi chilometri, però, è distante da quella dei ben più conosciuti quadricicli leggeri.

Non ti trovi tra le mani un mezzo dalle risposte secche e dalla ''costituzione esile'' di una Renault Twizy, per intenderci. Qui la risposta dell'assetto sulle sconnessioni stradali e sui dossi rallentatori è solida e ben smorzata.

La sensazione di guidare un'auto di categoria superiore è probabilmente l'aspetto che più ti stupirà una volta al volante, dove puoi contare su una tenuta di strada e una stabilità rassicuranti in curva come nei cambi di direzione.

Lo spunto nel traffico è pronto, e la risposta dei comandi è ben calibrata. Lo sterzo si dimostra sincero e progreessivo, mentre l'impianto frenante offre una buona consistenza sotto il piede.

Il livello di comfort è più che soddisfacente e, grazie a una larghezza che si attesta attorno al metro e mezzo, ti svicoli nel traffico quasi con la stessa facilità di uno scooter. Una formula, questa, che potrebbe ingolosire anche chi la patente automobilistica la conserva nel portafogli da parecchi anni.

Il test della Bontu BTE05

I numeri: pacco batterie e ricarica

Sotto il pavimento puoi scegliere tra due differenti tagli di batteria: da 13,9 kWh oppure da 18,1 kWh. Le autonomie dichiarate si attestano, rispettivamente, su 170 o 222 km, mentre per entrambe le versioni la velocità massima viene elettronicamente limitata a 90 km/h.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, se ti colleghi a una colonnina a corrente continua ad alta potenza ti basta circa un'ora per recuperare l'80%. Se invece preferisci sfruttare la classica presa domestica standard, per un rifornimento completo del 100%, metti in conto una sosta di circa sei ore o poco più.

Motore elettrico Potenza 13/15 kW (17/20 CV) Coppia 85 Nm Cambio Assente Trazione Posteriore Velocità 90 km/h Batteria 13,9/18,1 kWh Autonomia 170/222 km Dimensioni 3,00 x 1,50 x 1,63 m Bagagliaio n.d. Prezzo Da circa 14.000 euro

Il listino della Bontu BTE05 oscilla tra i 14.000 e i 17.000 euro, cifre associate a una garanzia complessiva di 3 anni o 60.000 chilometri, che salgono a 5 anni o 100.000 chilometri per il pacchetto batterie. Si tratta di una proposta concreta in una fascia di mercato che sta registrando un interesse crescente.

Attualmente la produzione è localizzata in Cina, ma i piani del costruttore prevedono l'avvio di un sito produttivo proprietario in Europa, stimato operativo per l'inizio del 2028. Nel frattempo, il marchio sta finalizzando la rete di partner locali per gestire la vendita e il servizio post-vendita della sua gamma elettrica.

Una gamma che, come anticipato dal titolo, non si esaurisce con questo modello: sono infatti in arrivo il piccolo veicolo commerciale BT03 (largo appena 1,22 metri, con 320 kg di portata e circa 100 km di autonomia) e la microcar BT09, declinata nelle versioni destinate ai quattordicenni e ai sedicenni. La mappa ufficiale dei concessionari italiani verrà resa nota a breve. Resta sintonizzato.

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