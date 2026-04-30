Citroen Ami Rip Curl, ecco la serie speciale dedicata al surf | Prezzo

Dal concept alla versione di serie. A ottobre 2025, Citroen aveva svelato il concept Ami Buggy Rip Curl Vision in occasione delle finali del Rip Curl GromSearch a Hossegor. La casa automobilistica francese ha deciso quindi di offrire questa particolarissima versione del quadriciclo elettrico in una piccola serie limitata dedicata al mondo del surf. Arriva quindi sul mercato Ami Rip Curl che può essere già ordinata.

Citroen Ami Rip Curl

Dotazioni esclusive

Citroen Ami Rip Curl si caratterizza per una serie di dettagli esclusivi. La carrozzeria nera è valorizzata da stiker Rip Curl in giallo o viola, applicati su battitacco, finestrini posteriori laterali, lunotto e plancia. Gli sticker riprendono il motivo a onda e il tema del logo Rip Curl. La personalizzazione comprende anche un piccolo spoiler posteriore, mentre all'interno troviamo un nuovo display digitale centrale da 5,7 pollici a colori, oltre ad accessori gialli per la versione Sunrise e grigi per la versione Sunset: tre vani portaoggetti colorati sulla plancia, un gancio porta‑borse lato passeggero, due tappetini, due reti portaoggetti nelle porte, una rete divisoria centrale e un supporto per smartphone. Citroen Ami Rip Curl dispone di serie di cerchi da 14 pollici dal design esclusivo con finitura bianca.

Citroen Ami Rip Curl

Prezzo

La meccanica ovviamente è sempre la stessa della Citroen Ami e quindi abbiamo un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh. Velocità massima di 45 km/h e autonomia di 75 km. Citroen Ami Rip Curl si può acquistare al prezzo di 9.290 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026