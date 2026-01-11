E-Prix Città del Messico 2026: Cassidy, prima gioia per Citroen ed è in vetta al Mondiale

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Città del Messico 2026, round 2 del Mondiale Formula E: trionfa Cassidy su Mortara e Rowland

L'E-Prix di Città del Messico 2026 consegna alla Formula E un nuovo costruttore protagonista. Nel secondo appuntamento stagionale, Nick Cassidy firma infatti una rimonta chirurgica che vale la prima vittoria assoluta della Citroen nel Mondiale elettrico, al termine di una gara tattica e combattuta fino all’ultimo metro.

Il neozelandese, partito fuori dalla top-10, ha costruito il successo con una gestione impeccabile dell’Attack Mode, risalendo il gruppo fino a imporsi su Edoardo Mortara e sul campione del mondo in carica Oliver Rowland, in una volata finale che ha visto i primi cinque all'arrivo separati da poco più di un secondo e mezzo.

Rimonta perfetta di Cassidy: Citroen fa centro a Città del Messico

Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, Cassidy ha chiarito ancora una volta come mai è considerato - a ragione - uno dei piloti più forti e completi di questa generazione di monoposto di Formula E. Grazie a un uso perfetto dei due boost di potenza a trazione integrale, il pilota Citroen è riuscito a scalare la classifica sorpasso dopo sorpasso, scegliendo con precisione quando attaccare e quando conservare energia.

E-Prix Città del Messico 2026: fasi di gara | Foto: Fia Formula E

Podio per Mortara e Rowland

Nel finale ha dovuto respingere il ritorno di Edoardo Mortara (Mahindra), che ha attivato tardi l’Attack Mode nel tentativo di sorprendere il leader. Alle loro spalle, Oliver Rowland (Nissan) ha provato fino all’ultimo a inserirsi nella lotta per la vittoria, completando un podio che lo conferma come uno dei grandi protagonisti anche in queste prime battute della nuova stagione.

Barnard parte forte, ma la gara si decide nella seconda metà

La prima parte dell'E-Prix di Città del Messico ha visto come protagonista Taylor Barnard. Il giovane pilota DS Penske ha avuto uno spunto eccellente al via, inducendo Sebastien Buemi all’errore in curva-1 che gli ha permesso di prendere la testa della corsa sin dalle prime battute.

Con il passare dei chilometri, però, la gestione dell’energia e delle modalità di potenza ha rimescolato le posizioni, con Barnard comunque bravo a limitare i danni chiudendo in quarta posizione dopo un sorpasso decisivo su Jake Dennis nei pressi del traguardo. L’inglese di casa Andretti, vincitore del primo round della stagione, a San Paolo del Brasile, ha concluso quinto davanti a Pascal Wehrlein (Porsche).

Martì in rimonta, Citroen raddoppia nei punti

Tra i protagonisti di giornata spicca Pepe Martí (Cupra Kiro), che dopo le penalità e il grave incidente che lo ha visto protagonista in Brasile ha recuperato terreno con una gara solida, chiusa al settimo posto e con i primi punti in carriera in Formula E.

Buona anche la prestazione di Jean-Éric Vergne, che ha portato la seconda Citroen in ottava posizione, davanti a Nico Muller (Porsche) e Norman Nato (Nissan).

Formula E E-Prix Città del Messico 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Città del Messico, secondo round della stagione 2026 di Formula E.

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nick Cassidy Citroën Racing - 38 25 2 Edoardo Mortara Mahindra Racing +0.651 38 18 3 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +0.945 38 15 4 Taylor Barnard Ds Penske +1.436 38 12 5 Jake Dennis Andretti Formula E +1.647 38 11 6 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +1.936 38 8 7 Josep Maria Martí Cupra Kiro +3.894 38 6 8 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +4.943 38 4 9 Nico Müller Porsche Formula E Team +5.143 38 2 10 Norman Nato Nissan Formula E Team +5.843 38 1 11 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing +6.168 38 0 12 Maximilian Günther Ds Penske +9.113 38 0 13 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +10.370 38 0 14 Joel Eriksson Envision Racing +10.614 38 0 15 Felipe Drugovich Andretti Formula E +13.200 38 0 16 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +27.458 38 0 17 Sébastien Buemi Envision Racing +1:00.202 38 3 18 Dan Ticktum Cupra Kiro Ritirato 25 0 19 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing Ritirato 25 0 20 Nyck De Vries Mahindra Racing Ritirato 16 0

Il successo in Messico lancia Cassidy in testa al campionato:

Dopo il podio conquistato all’esordio in Brasile, la vittoria di Città del Messico conferma che la Citroen è già competitiva al vertice nel suo primo vero assalto alla Formula E. Cassidy, con quattro successi nelle ultime cinque gare (anche considerando le ultime tappe della scorsa stagione, quando era al volante della monoposto di casa Jaguar) si propone come uno dei principali candidati al titolo, ma non può certo chiamarsi fuori il campione in carica Rowland, anche lui autore di due piazzamenti in top-3 in due gare.

Il programma Formula E: il 31 gennaio si corre a Miami

Il Mondiale ora si sposta verso i prossimi appuntamenti del calendario 2026, con una classifica corta che presta sempre il fianco a ogni possibile colpo di scena e uno scenario tecnico sempre più equilibrato. A ospitare le monoposto di Formula E nel prossimo round sarà la pista permanente di Homestead, a Miami, al debutto nella categoria. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il secondo round del campionato e tutte le novità dell'anno.

