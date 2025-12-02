Formula E 2025-2026: tutte le novità, i piloti e i team iscritti al mondiale

Formula E, tutte le novità e le conferme della entry list del campionato 2025-26 e le nuove regole: cosa cambia

La Formula E torna in pista per la sua stagione numero 12, l'ultima della generazione di monoposto Gen3 Evo prima della rivoluzione tecnica che porterà al debutto le auto di Gen4, che promettono di essere le più veloci, potenti ed efficienti di sempre. Nell'attesa però gli appassionati delle corse full electric hanno pane per i propri denti perché, con ben 17 appuntamenti, il calendario del campionato del mondo 2025-2026 è il più ricco della storia della categoria. Programma a parte - che trovate nel dettaglio qui - ecco tutte le novità della nuova stagione.

Cosa cambia nel regolamento Fia Formula E 2025-2026

Tra le novità regolamentari più importanti della stagione 12 della Formula E si ravvisa la modifica al format delle qualifiche a eliminazione diretta che ormai da qualche anno caratterizza la serie elettrica. Nel Mondiale 2025-26 il tempo per la fase eliminatoria iniziale a gruppi scenderà infatti a 10 minuti, così come anche le tempistiche per il lancio dei due piloti nei duelli testa a testa saranno leggermente ritoccate per dare più spazio all'azione e ridurre i tempi morti.

Viene invece confermata la regola del Pit Boost e cioè della sosta ai box obbligatoria per la ricarica veloce della batteria, che resta la principale variabile strategica in gara-1 in tutti i weekend con doppio appuntamento. È tuttavia leggermente rivista di conseguenza l'applicazione degli Attack Mode: negli E-Prix con il Pit Boost i piloti avranno a disposizione soltanto uno (e non più due) Attack Mode, mentre nelle gare senza Pit Boost resta ferma la regola della doppia attivazione, anche se non sarà più obbligatorio come fino alla fine della scorsa stagione terminare entro la bandiera a scacchi il tempo totale dell'Attack Mode.

Cosa cambia tra i team: addio Maserati

Anche per quanto riguarda le squadre in pista ci sono importanti novità. La prima è relativa all'addio della McLaren, che aveva rilevato le strutture del vecchio team Mercedes alla fine della stagione 2022, partecipando alla serie elettrica con motori Nissan nei campionati 2023, 2024 e 2025. La scuderia di Woking ha però da poco ufficializzato il proprio debutto nel WEC dal 2027 e ha quindi chiuso il programma Formula E.

Addio anche alla Maserati, che dopo aver gareggiato nelle stagioni 2023, 2024 e 2025 al posto del team Venturi ottenendo tre vittorie e quattro terzi posti di tappa, alla fine cede il posto al team Citroen: un addio silenzioso e non troppo pubblicizzato, che è un po' un colpo per le ambizioni italiane in Formula E ma comunque non crea scossoni né sul piano tecnico né su quello delle gerarchie del gruppo Stellantis visto che il brand di lusso modenese lascia semplicemente il proprio slot alla casa francese.

Tante novità tra i piloti 2025-2026 di Formula E

Del resto la Citroen entra con grandi ambizioni, firmando un contratto con due tra i piloti più forti ed esperti della categoria: Nick Cassidy e Jean-Eric Vergne, arrivati rispettivamente dai rivali della Jaguar e dal team ''cugino'' DS Penske. Nella scuderia franco-statunitense arriva invece l'ex McLaren Taylor Barnard, mentre a sostituire Cassidy in Jaguar è l'ex Porsche, Antonio Felix Da Costa. Il portoghese è a sua volta sostituito in Porsche da Nico Muller, con il posto lasciato vacante in Andretti che sarà riempito dal debuttante Felipe Drugovich. Restano invece senza sedile l'ex campione Stoffel Vandoorne (che diventa riserva Jaguar) e Jake Hughes.

A proposito di debuttanti: Joel Eriksson esordisce (aveva corso alcune gare spot tra il 2021 e il 2024) da titolare in Envision Racing di fianco al confermato Sebastien Buemi prendendo il posto di Robin Frijns, mentre Pepe Martì è il nuovo compagno di Dan Ticktum in Cupra Kiro. Confermate in toto, invece, le coppie dei team Nissan (Rowland-Nato), Mahindra (De Vries-Mortara) e Lola-Yamaha (Di Grassi-Maloney).

Formula E, la entry list completa del Mondiale 2025-2026

Team Auto Nr Pilota Porsche Formula E Team (GER) Porsche 99X Electric 51 Nico Muller (SVI) 94 Pascal Wehrlein (GER) Jaguar TCS Racing (GBR) Jaguar I-Type 7 9 Mitch Evans (NZL) 13 Antonio Felix Da Costa (POR) Nissan Formula E Team (JAP) Nissan e-4ORCE 05 1 Oliver Rowland (GBR) 23 Norman Nato (FRA) Mahindra Racing (IND) Mahindra M12Electro 21 Nyck De Vries (OLA) 48 Edoardo Mortara (SVI) DS Penske (USA) DS E-Tense FE25 7 Maximilian Gunther (GER) 77 Taylor Barnard (GBR) Andretti Formula E (USA) Porsche 99X Electric 27 Jake Dennis (GBR) 28 Felipe Drugovich (BRA) Envision Racing (GBR) Jaguar I-Type 7 14 Joel Eriksson (SVE) 16 Sebastien Buemi (SVI) Citroen Racing (FRA) Citroen e-CX 25 Jean-Eric Vergne (FRA) 37 Nick Cassidy (NZL) Cupra Kiro (USA) Porsche 99X Electric WCG3 3 Pepe Martì (SPA) 33 Daniel Ticktum (GBR) Lola Yamaha ABT Formula E (GBR) Lola-Yamaha T001 11 Lucas Di Grassi (BRA) 22 Zane Maloney (BRB)

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/12/2025