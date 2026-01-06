Anteprima Formula E E-Prix Città del Messico 2026: orari tv, meteo, circuito

Dopo un inizio di stagione a dir poco scoppiettante, con tanti colpi di scena e incidenti spettacolari, la Formula E torna in pista per il secondo round della stagione 2025-2026. Le monoposto di Gen3 Evo continuano a regalare gare concitate e imprevedibili e lo fanno all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, festeggiando l'E-Prix numero 150 della storia relativamente breve della categoria. Chi avrà la meglio?

E-Prix Città del Messico 2025-26: fasi di gara | Foto: Formula E

Formula E E-Prix Città del Messico 2026, tutte le info utili

L'impianto è lo stesso utilizzato anche dalla Formula 1, ma con una configurazione più corta che è ormai da anni la casa della Formula E. L'E-Prix di Città del Messico si disputa infatti nel layout corto, che porta le auto a svoltare a destra poco dopo la linea di partenza, percorrendo parte dell'ovale intorno al quale era disegnato l'impianto originario. A differenza delle ultime stagioni, poi, la pista diventa ancora più veloce con l'eliminazione della chicane sul rettilineo opposto prevista per le edizioni 2023, 2024 e 2025: adesso il campione del mondo Oliver Rowland e colleghi sfrecceranno senza ostacoli verso curva-9 (precedentemente curva-12) per immettersi nell'iconica zona dello stadio Foro Sol, dove resta ancora la corsia d'attivazione dell'Attack Mode.

E-Prix Città del Messico 2025-2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

La pista di Città del Messico, posizionata a oltre 2000 metri d'altitudine è storicamente un circuito per specialisti, che esalta le doti di gestione energetica di piloti e powertrain. Non a caso, dal 2022 al 2024 ha sempre vinto un pilota motorizzato Porsche, mentre tra il 2017 e il 2019 avevamo assistito a tre successi di fila dell'Audi. Quanto ai piloti, l'ultimo a vincere è stato Oliver Rowland su Nissan nel 2025, mentre Pascal Wehrlein aveva precedentemente vinto nel 2024 e nel 2022, con l'Andretti-Porsche di Jake Dennis a tagliare per primo il traguardo dell'edizione 2023. Oltre a Wehrlein, c'è però un altro vero specialista della Formula E in terra messicana: Lucas Di Grassi ha infatti vinto nel 2017 e nel 2019, oltre che una delle due manche dell’edizione 2021, che però si è disputata sul circuito di Puebla (l’altra è stata vinta da Edoardo Mortara). Una vittoria a testa anche per Mitch Evans (2020), Daniel Abt (2018) e Jerome D’Ambrosio (2016).

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con appuntamento singolo, che prevedono ormai da tradizione la partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana e proseguono con prove libere 2, qualifiche e gara tutte nella giornata del sabato. Da tenere a mente, come ovvio, anche il fuso orario tra l'Italia e il Messico, con la gara che andrà in scena in prima serata. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana messicano:

Prove Libere 1 – Venerdì 9 gennaio, ore 23.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 10 gennaio, ore 14.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 10 gennaio, ore 16.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara – Sabato 10 gennaio, ore 21.00: Mediaset Canale 20, Mediaset Infinity ed Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix San Paolo 2025-2026: Jake Dennis (Andretti-Porsche) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Città del Messico, secondo Google Meteo:

Venerdì 9 gennaio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 8-22°C.

Sabato 10 gennaio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 8-21°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 07/01/2026