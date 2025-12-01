Anteprima Formula E E-Prix San Paolo 2025-2026: orari tv, meteo, circuito

La Formula E inizia una nuova elettrizzante e combattuta stagione e lo fa, così come successo un anno fa, da San Paolo del Brasile e dal circuito che si snoda intorno all'iconico Sambodromo, già usato in passato anche dalla IndyCar e in generale usato per le sfilate di Carnevale. Riparte così dal Sudamerica la caccia a Oliver Rowland, dominatore del campionato 2024-2025 al volante della Nissan, con le macchine di Gen3 Evo che sono all'ultimo giro del mondo prima di lasciar posto alle innovative e attesissime monoposto di quarta generazione (Gen4) che vedremo nel 2027. Sarà ancora l'inglese ad avere la meglio o, nella migliore tradizione della serie full electric, avremo una nuova stagione impossibile da pronosticare, con i soliti colpi di scena?

Formula E E-Prix San Paolo 2025-26, tutte le info utili

La pista cittadina di San Paolo non è una pista come le altre: per festeggiare la propria tradizione, il comitato organizzatore dell'E-Prix brasiliano ha infatti scelto per il quarto anno di fila di far correre le monoposto di Formula E sfruttando gli spazi del celebre Sambodromo dove ogni anno si celebra uno dei carnevali più colorati e spettacolari al mondo. La pista non ha subito alcun ritocco rispetto alla stagione scorsa, con la sua lunghezza confermata di 2.933 km. Immutate quindi le caratteristiche del circuito, che resta un tracciato molto veloce con tanti rettilinei, curve a 90 gradi e due chicane per favorire i sorpassi: non sarà un carnevale, ma lo show per il pubblico sugli spalti e a casa davanti alla tv è assicurato, su una delle piste più apprezzate dai piloti.

E-Prix San Paolo 2025-2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

L'E-Prix di San Paolo del Brasile è il quarto della storia della Formula E. Nel corso dell'edizione 2023 si è registrato un vero trionfo della Jaguar, con Mitch Evans vincitore, Nick Cassidy (all'epoca su Envision-Jaguar) in seconda posizione e Sam Bird al terzo posto, mentre nel 2024 è stato proprio Sam Bird a cogliere la vittoria beffando il poleman Pascal Wehrlein. Nell'ultima edizione, di scena nel dicembre del 2024, è stato ancora Mitch Evans a ripetere il trionfo dell'esordio, davanti alla Porsche di Antonio Felix Da Costa e alla McLaren-Nissan di Taylor Barnard.

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con appuntamento singolo, che prevedono ormai da tradizione la partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana e proseguono con prove libere 2, qualifiche e gara tutte nella giornata del sabato. Da tenere a mente, come ovvio, anche il fuso orario di quattro ore tra l'Italia e San Paolo del Brasile, con la gara che andrà in scena nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana paulista:

Prove Libere 1 – Venerdì 5 dicembre, ore 20.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 6 dicembre, ore 11.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 6 dicembre, ore 13.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara – Sabato 6 dicembre ore 18.00: Mediaset Canale 20 ed Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix San Paolo 2024-25: fasi di gara | Foto: Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a San Paolo del Brasile, secondo Google Meteo:

Venerdì 5 dicembre – Parzialmente nuvoloso, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 15-26°C.

Sabato 6 dicembre – Per lo più soleggiato, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 17-29°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 02/12/2025