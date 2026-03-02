Ora Citroen C5 Aircross Plug-in è più potente. O così dice

La versione alla spina ora dichiara 225 CV, anziché i precedenti 195 CV. Appunto: dichiara. Perché il motore è lo stesso di prima

Citroen ha ritrovato 30 cavalli sotto il divano. Succede: fai ordine in garage, sposti due scatoloni ed ecco che la tua C5 Aircross Plug‑in non ha più 195 CV, ma 225 CV. Nessuna magia, nessun nuovo turbo, nessun ingegnere che ha lavorato di notte: solo una calcolatrice più ottimista.

Il powertrain è infatti sempre quello:

1.6 turbo benzina da 150 CV

turbo benzina da 150 CV motore elettrico da 125 CV

da 125 CV cambio doppia frizione a 7 rapporti

trazione anteriore



Citroen C5 Aircross Plug-in, 30 CV in più ma solo sulla carta

E quindi? E quindi la novità sta nel modo in cui Stellantis somma i numeri. Prima veniva fuori 195 CV, ora 225 (come la generazione precedente). Il tutto, spiegano, “in vista del protocollo Euro 7” e per “allinearsi al mercato”. Tradotto: abbiamo rifatto i conti.

Cosa cambia davvero

Nulla. O quasi. La C5 Aircross resta identica, ma ora sulla brochure fa più scena. E soprattutto, apre la strada allo stesso “upgrade aritmetico” per gli altri modelli con la stessa base tecnica: Jeep Compass, Peugeot 3008/5008, Opel Grandland e via dicendo. Nessuno dovrà toccare un bullone.

C5 Aircross ha tre parenti stretti

In realtà, qualcosa è cambiato. Il sistema, ricorda Citroen, è stato “completamente riprogettato” rispetto alla generazione precedente, con serbatoio più grande e logiche di funzionamento aggiornate. Ma il dato di potenza, guarda caso, torna esattamente quello di prima.

A volte, la vita è un cerchio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2026