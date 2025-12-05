Circolano rumors su una possibile Citroën C5 Aircross Coupé 2026: ecco come potrebbe essere

Per ora - meglio dirlo subito - nessuna conferma ufficiale, ma secondo voci di corridoio l'ipotesi di una variante più sportiva della nuova Citroen C5 Aircross non sarebbe da escludere: una Citroen C5 Aircross Coupé attesa per il 2026.

La Casa del Double Chevron, del resto, sta attraversando una fase creativa piuttosto felice e l’idea di affiancare alla nuova generazione del suo SUV un’interpretazione più filante, quasi fastback, potrebbe avere senso.

Il linguaggio stilistico Citroën dell’ultimo periodo si presterebbe bene a una declinazione più dinamica, caratterizzato com'è da superfici pulite, fari geometrici, presenza robusta ma non aggressiva.

Citroën C5 Aircross Coupé 2026, 3/4 posteriore - rendering

Una C5 Aircross con tetto basso e coda spiovente sarebbe in grado di aggiungere una spruzzata di sportività senza rinunciare a quel comfort morbido e avvolgente che è un po’ la firma della casa francese.

Sul fronte tecnico, è facile immaginare una gamma powertrain tutta elettrificata: versioni mild hybrid a 48V, full electric e plug-in hybrid, come la C5 Aircross appena lanciata.

La piattaforma modulare del gruppo, poi, permetterebbe alla variante Coupé di sfoggiare prestazioni elettriche competitive e un pacchetto ADAS aggiornato.

È vero: Citroën, storicamente, ha sempre preferito le carrozzerie “furbe”, pratiche, da grandi numeri, piuttosto che lanciarsi in nicchie stilistiche. Ma visto il successo che i SUV coupé hanno in Europa, l’ipotesi potrebbe non essere campata per aria. Staremo a vedere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/12/2025