Citroen Collection, una nuova serie speciale per C3, C3 Aircross e C4

Citroen ''Collection'' è una nuova serie speciale dedicata ai modelli C3, C3 Aircross e C4. Non è la prima volta ch sentiamo parlare di una serie Collection ma nel 2025 era proposta esclusivamente per la C4. Adesso, per il 2026, la casa automobilistica ha deciso di proporla su ulteriori modelli. Andiamo a scoprila più da vicino.

Più stile, comfort e connettività

La nuova gamma Collection 2026 è stata pensata per offrire un livello superiore di dotazioni, mantenendo un posizionamento accessibile alla clientela. Modelli che si caratterizzano per una firma distintiva come i Color Clips Andre Red applicati sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori di C3 e C3 Aircross, o nella parte posteriore delle minigonne su C4. Inoltre, tutti i modelli adottano cerchi in lega verniciati in nero da 17 pollici Atacamite su C3, 17 pollici Aragonite su C3 Aircross e 18 pollici Amber su C4. Inoltre, Citroen C3, C3 Aircross e C4 Collection si riconoscono dai vetri posteriori oscurati, mentre il tetto bicolore è disponibile come optional (di serie su C4). Su C3 Aircross c'è pura grafica dedicata, con adesivo “AIRCROSS” sulla parte inferiore delle porte anteriori e un motivo sfumato sul montante posteriore. Salendo a bordo dei modelli della gamma Collection 2026, troviamo rivestimenti in Urban Blue. In particolare, su C3 e C3 Aircross, la tonalità blu caratterizza sedili, plancia, braccioli e rivestimenti, mentre su C4, si estende anche ai pannelli porta e ai sedili specifici. La dotazione di serie prevede poi i tappetini dedicati, con cuciture Infra Red e nome modello su C3 e C3 Aircross, e logo “Collection” tessuto su C4.

Collection C3 e C3 Aircross

I modelli Collection 2026 si basano sull'allestimento Plus. In termini di dotazioni, C3 e C3 Aircross sono equipaggiati con sospensioni Citroen Advanced Comfort, capaci di assorbire efficacemente irregolarità e dossi urbani, e con sedili Advanced Comfort. Su C3 troviamo pure retrocamera e alzacristalli posteriori elettrici, mentre su C3 Aircross Collection il Keyless Access&Start. E i motori? Si potrà scegliere tra la motorizzazione benzina da 100 CV, il Mild Hybrid e le versioni elettriche con autonomia fino a 328 km WLTP per C3, e fino a 400 km WLTP per C3 Aircross.

Collection C4

Per questo modello, la dotazione prevede la strumentazione digitale da 7 pollici e l'infotainment da 10 pollici con navigazione connessa TomTom 3D, comandi vocali e interfaccia personalizzabile. Di serie anche il sistema di accesso e avvio Hands‑Free e la retrocamera con funzione Top Rear Vision, per semplificare ogni manovra. Ci sono puri i sedili Advanced Comfort. Nuova C4 Collection si potrà avere con la motorizzazione elettrica da 156 CV con 414 km di autonomia e in quella Hybrid (Mild Hybrid) da 145 CV. I prezzi della nuova gamma Collection 2026 non sono ancora stati comunicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026