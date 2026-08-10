Nuovo marchio cinese in Italia: Fawcar Bestune arriva grazie a China Car Company

Un altro marchio cinese arriva in Italia. Si tratta di Bestune che fa parte del Gruppo FAW. In Italia sarà distribuito da China Car Company che sul nostro mercato importa e distribuisce altri modelli di marchi cinesi.

Per chi ancora non lo sa, ricordiamo che FAW sta per First Automotive Works ed è il primo costruttore automobilistico nato nella Repubblica Popolare Cinese e uno dei più importanti gruppi industriali del Paese. Oggi, FAW può contare su diverse partnershp strategiche per portare avanti una strategia di crescita globale. L'azienda gestisce direttamente l’intero processo produttivo: dalla fase di ricerca e sviluppo, progettazione e ingegnerizzazione veicolo, fino alla produzione e alla commercializzazione di una vasta gamma di veicoli dotati di motorizzazioni endotermiche, ibride, elettriche e Fuel Cell.

I primi modelli

Cosa arriverà in Italia? Inizialmente la gamma che sarà disponibile nel nostro Paese includerà i modelli Fawcar Bestune T77, T90 e B70S (due SUV e una berlina). Successivamente sarà il turno di JoyEE 08 PHEV Super Hybrid (SUV) capace di garantire fino a 210 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Queste sono le vetture che saranno introdotte sul mercato nel 2026 e che erano state anticipate in occasione dell’ Automotive Dealer Day lo scorso maggio.

Fawcar Bestune T77 1.5T DCT Premium

Nel corso del 2027, invece, sarà il turno del primo modello 100% elettrico, sempre un SUV. Nello specifico si tratta di Joy EE04 BEV Full Electric. Ma il piano di China Car Company per il marchio Bestune di FAW va oltre. Infatti, sarà attuato un piano di sviluppo che prevede la progressiva espansione della rete distributiva sul territorio nazionale, il potenziamento dei servizi di assistenza e l’ampliamento della gamma prodotto. L’obiettivo finale è quello di costruire un’offerta completa e competitiva, in grado di presidiare tutti i principali segmenti di mercato e rispondere in modo efficace alle esigenze di mobilità degli automobilisti italiani.

Fulvio Marchetto, General Manager di China Car Company, su questa importante novità ha commentato:

Essere stati scelti da FAWCAR-BESTUNE per rappresentare il marchio in Italia costituisce un importante riconoscimento della nostra esperienza nel settore automotive e della nostra capacità di sviluppare progetti industriali di lungo periodo. FAW non è semplicemente uno dei protagonisti dell’industria automobilistica cinese: è il costruttore che ha dato origine alla storia dell’automobile in Cina. Un Gruppo che oggi investe con decisione nelle tecnologie che stanno ridisegnando il futuro della mobilità.

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