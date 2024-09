DFSK E5, e allora 5 pregi e 5 (piccoli) difetti del SUV ibrido plug-in cinese

Interni a 7 posti, alta tecnologia, prezzo competitivo. Ma il settore plug-in è in crisi. E quel nome, si fa ancora in tempo a...?

Non è a caso, che la precedenza l'abbiamo assegnata a DFSK Glory 600 (qui il nostro video test drive). Delle due novità introdotte dal semi-debuttante marchio cinese a settembre 2024, un SUV 7 posti con motore bifuel benzina-GPL a noi suonava più attraente, rispetto a un SUV (7 posti) con motore ibrido plug-in. Quando in realtà la novità più interessante dal punto di vista dell'innovazione è proprio lei, DFSK E5, il primo SUV ad alimentazione ibrida ricaricabile del brand nato 20 anni fa da una joint venture tra Dongfeng e Chongqing Sokon. L'abbiamo osservato di persona fuori e dentro e l'abbiamo guidato per qualche decina di chilometri. Il tanto che basta per farsi un'idea ed individuare alcuni ''pro'' ed alcuni ''contro''. A questo giro, la prova sul campo viene risolta così, porta pazienza (e sfoglia la ricca foto gallery).

DFSK E5, metti un ibrido plug-in a 7 posti

1. STILE

Complessivamente, anche impugnando la lente del critico, DFSK E5 è un bel guardare. Lunga 4 metri e 76, esprime una calandra audace e una silhouette massiccia, ma filante al tempo stesso. Poteva mancare, al posteriore, la classica firma luminosa coast-to-coast (la risposta, ovviamente, è ''no''). In termini di immagine, il gap con SUV giapponesi o coreani è sottile sottile.

Un ''lato B'' di personalità

2. ABITABILITÀ

Un passo di 2 metri e 78 si traduce in un comparto posteriore super ospitale. Ottimo lo spazio per i passeggeri di seconda fila, mentre per gli ospiti di terza fila sono riservati due alloggi che chiamarli ''strapuntini'' è un pelo riduttivo. L'impressione, è che si viaggi abbastanza comodi anche su lunghe distanze. Per chi misurasse oltre il metro e 90: dimenticate tutto.

7 posti veri (o quasi)

3. TECNOLOGIE DIGITALI

Sul cruscotto appoggia un sottile doppio display widescreen (quadro strumenti e schermo infotainment entrambi dalla diagonale di 10,25 pollici) dalle grafiche abbastanza moderne e dal software veloce (giusto qualche problema di luminosità e di traduzione in italiano di determinate voci). Non mancano connettività Bluetooth, predisposizione Apple CarPlay e Android Auto, comandi vocali, due prese USB, piastra di ricarica a induzione per lo smartphone. Rispondono presente anche tutti i principali sistemi di assistenza alla guida. Su E5, non si soffre affatto di astinenza da tecnologia.

L'infotainment supera la nostra prova

4. EV MODE

La batteria da 17,5 kWh che alimenta il motore elettrico da 180 CV (complementare all'unità 4 cilindri 1,5 litri benzina da 110 CV alla base dell'architettura ibrida plug-in) assicura sulla carta una percorrenza in modalità 100% elettrica di 87 km, quindi una distanza medio-alta, almeno se paragonata alle performance dei modelli plug-in hybrid di ultima generazione. Quel che è meglio è che - a differenza della stragrande maggioranza dei sistemi PHEV su piazza - puoi guidare in modalità EV fino alla velocità massima di 165 km/h (anziché, ad esempio, fino a 130 km/h): in EV, il motore termico non interviene mai.

5. PREZZO

Costando 36.888 euro e offrendo una garanzia di 5 anni o 100.000 km, tra i SUV di segmento D ibridi ricaricabili DFSK E5 spicca come uno dei più convenienti. Approfittando degli incentivi riservati ai modelli con emissioni CO2 di seconda fascia (21-60 g/km), si possono inoltre risparmiare fino a 10.000 euro (ISEE inferiore a 30.000 euro, rottamazione usato fino a Euro 2).

Un SUV a 7 posti a poco più di 30.000 euro non capita così spesso

1. BAGAGLIAIO

La scheda tecnica ufficiale riporta 375 litri di capacità in configurazione 5 posti, mentre è sconosciuto il dato riferito alla capacità in formato 7 posti. In mancanza di strumenti di misurazione, l'impressione è in ogni caso quella di un vano bagagli che con tutti i 7 posti al loro... posto, è un pelo stiracchiato. È un difetto che DFSK condivide comunque con la quasi totalità dei SUV a tre file di sedili.

In 7 viaggi comodo, ma hai poco spazio per i bagagli ingombranti

2. RICARICA BATTERIE

La sorgente di energia del motore elettrico supporta la sola ricarica a corrente alternata (AC), fino alla potenza di 6,6 kW. Idem come sopra: buona parte dei sistemi plug-in hybrid in commercio ancora non sostiene la ricarica veloce in corrente continua (DC), sta di fatto che il processo di ricarica richiede almeno 4 ore. Per recuperare 87 km di autonomia EV i quali - a seconda del contesto - dureranno giorni, oppure una mezzora.

3. IL NOME

Suvvia, è soltanto per sdrammatizzare. Certo che un nome e cognome un po'... ''metallici'' non giocano a favore di un'immagine sexy (non finché il modello è semi-sconosciuto, almeno). DFSK E5 PHEV: lo pronunci (spesso, pronunciando quelle lettere in un ordine casuale) e ti procuri un crampo alla mandibola.

Il cognome è ''cacofonico''

4. ''VERSATILITÀ'' DI GUIDA

Nel senso che, a dispetto di un'altezza da terra (18 cm) di tutto riguardo, E5 è sprovvisto di versione a trazione integrale e questo non incoraggia ad affrontare una mulattiera disastrata o particolarmente ripida. Al tempo stesso, nonostante i valori di coppia e di potenza siano più che sufficienti, telaio e sterzo sono calibrati su un registro morbido che invitano a guidare in stile padre di famiglia e che mal si conciliano con la guida sportiva. Poco male, in fondo. Viaggerai il più delle volte col tutto esaurito on-board e i tuoi passeggeri, più guidi tranquillo, più saranno a te riconoscenti.

Tenuta di strada buona, ma la guida sportiva è un'altra cosa (e pazienza)

4. TEMPI DURI PER LE PHEV

La tecnologia ibrida plug-in che esprime DFSK E5 eguaglia o addirittura oltrepassa le funzionalità che appartengono a modelli plug-in hybrid ben più blasonati. Non è questo il punto. Il punto è che la filosofia plug-in hybrid stessa oggi attraversa una crisi d'identità. Non lo diciamo noi, lo dice il mercato europeo. A non essere perfettamente sincronizzato, è semmai il tempismo con il quale E5 si affaccia in Europa. Chissà che non ci smentisca.

DFSK E5 PHEV

Lunghezza 4.760 mm Larghezza 1.865 mm Altezza 1.710 mm Passo 2.785 mm Peso a vuoto 1.590 kg Bagagliaio 375 - 2.215 litri Motore 4 cil. 1.498 cc benzina plug-in hybrid Potenza 180 CV a 5.600 giri/min. Coppia 300 Nm a 2.600 giri/min. Cambio automatico a variazione continua E-CVT Trazione anteriore Velocità massima 165 km/h Acc. 0-100 km/h n.d. Consumi 1,2 l/100 km (combinato WLTP) Emissioni CO2 28 g/km (combinato WLTP) Autonomia EV 87 km Ricarica batterie 4 ore Prezzo 36.888 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/09/2024