DFSK Glory e F5: le promo di aprile sui SUV cinesi

Scopri le promozioni DFSK di aprile 2026. Sconti su Glory 500, Glory 600, E5 PHEV e F5 con GPL; prima rata dopo le vacanze

DFSK sta costruendo la sua reputazione in Italia su SUV che offrono tanto spazio a un prezzo che non ti fa andare di traverso la cena e, per aprile, ha deciso di alzare la posta.

Con la formula “Prima rata dopo le vacanze”, l'importatore China Car Company prova a toglierti il pensiero del finanziamento fino a settembre. La promozione di aprile si focalizza proprio su questo: sei mesi di respiro prima di iniziare a versare le rate.

DFSK Glory 500

DFSK Glory 500, la promo sul SUV compatto

Se cerchi concretezza senza troppi fronzoli, la Glory 500 è il punto di partenza. Parliamo di un SUV di 4,39 con un bagagliaio da 318 litri, che grazie agli incentivi e alla promo attuale, scende a un prezzo d'attacco di 16.988 euro. Qui hai tre strade:

La ''Smart'': Te la cavi con un anticipo di 2.000 euro, poi 199 euro al mese per i primi 4 anni e poi decidi cosa fare con la maxirata finale da 9.428 euro (Tan 6,55%, Taeg 8,67%).

La ''Lunga distanza'': 96 rate da 214 euro, previo anticipo di 2.088 euro, con il primo versamento a settembre 2026 ( Tan 7,52%, Taeg 9,69%).

L'Anticipo Zero: Se non vuoi toccare i tuoi risparmi, puoi portartela via con rate da 243 euro, sempre iniziando a pagare dopo l'estate ( Tan 7,52%, Taeg 9,46%).

Occhio al dettaglio: il motore è il collaudato benzina, ma con 2.000 euro puoi aggiungere l'impianto GPL, una mossa consigliata a chi macina tanti chilometri.

DFSK E5 PHEV

E5 PHEV: l'ibrida ricaricabile alla spina

Se invece vuoi fare il salto verso la spina, c'è la DFSK E5, il SUV plug-in hybrid con 87 km di autonomia elettrica che punta tutto sul rapporto dotazione/prezzo. Il listino scende a 29.988 euro.

Qui, puoi scegliere: prima opzione sono rate da 278,50 euro al mese per 48 mesi più altri 48 mesi a 423,50 euro, previo anticipo di 4.988 euro (Tan 6,52%, Taeg 7,63%).

Altrimenti puoi sfruttare la promozione dei 6 mesi di libertà con medesimo anticipo, ma 96 rate costanti da 362,50 euro, con la prima a 180 giorni dall'acquisto (Tan 7,50%).

DFSK E5 PHEV (qui la nostra prova) è un’auto che ha senso se hai un garage dove ricaricare a basso costo, permettendoti di abbattere i costi di gestione nel tragitto casa-lavoro.

DFSK Glory 600

GLORY 600 e F5: tanto spazio e GPL in omaggio

Per chi ha bisogno di ancora più centimetri o cerca un design più ''modaiolo'', ci sono la Glory 600 e la F5.

Glory 600: Costa 28.588 euro e anche lei aderisce alla formula ''paghi tra 6 mesi''. È la scelta per chi non vuole rinunciare a nulla in termini di carico. L'impianto GPL si paga a parte 2.000 euro IVA inclusa.

Glory F5: Qui la promozione si fa interessante. Il prezzo promo è di 28.500 euro, ma il vero plus è l'impianto GPL incluso. Praticamente, viaggi a costi ridotti fin dal primo giorno senza sborsare un euro in più per la trasformazione.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/04/2026