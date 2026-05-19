Fawcar Bestune T7 e Bestune Joy: arrivano (altri) due nuovi SUV cinesi

Se pensavi di averne viste abbastanza di auto cinesi, preparati: ne arrivano altre due. China Car Company — già importatore di DFSK in Italia e membro UNRAE — ha annunciato all'Automotive Dealer Day di Verona l'accordo per portare nel nostro Paese i SUV Fawcar Bestune T77 1.5T DCT Premium e Bestune Joy EE07 PHEV Luxury.

Due proposte piuttosto diverse tra loro, che coprono segmenti distinti: un compatto termico da un lato, un ibrido plug-in di taglia media dall'altro.

Bestune è un marchio del gruppo FAW (First Automobile Works), uno dei colossi dell'industria automobilistica cinese, noto in Europa anche per le sue partnership con diversi costruttori del Vecchio Continente.

Fawcar Bestune T77 1.5T DCT Premium

Bestune T77 1.5T DCT Premium: SUV compatto, motore turbo, prezzo accessibile

Il T77 è un SUV compatto dalle dimensioni equilibrate: 4.505 mm di lunghezza, 1.840 di larghezza, 1.615 di altezza, con un passo di 2.680 mm. La linea è quella tipica del segmento, con una calandra che strizza l'occhio al gusto sportivo senza esagerare.

Sotto al cofano c'è un 1.5 turbo a iniezione diretta da 160 CV e 258 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La trazione è anteriore, la velocità massima dichiarata è 181 km/h, il consumo dichiarato secondo lo standard cinese WLTC si attesta a 7,1 l/100 km. Nulla di rivoluzionario, ma i numeri sono in linea con la concorrenza di segmento.

Dentro, la plancia ospita un doppio display: 8 pollici per la strumentazione digitale, 12,3 per il sistema di infotainment. La dotazione ADAS è descritta come completa, anche se per i dettagli precisi conviene aspettare i listini ufficiali.

Bestune Joy EE07 PHEV Luxury, 3/4 anteriore

Bestune Joy EE07 PHEV Luxury: ibrido plug-in con 210 km di autonomia elettrica

Più interessante, almeno sulla carta, il Joy EE07 PHEV Luxury. Si tratta di un SUV ibrido plug-in a 5 posti con batteria LFP da 30,9 kWh, che promette fino a 210 km di autonomia in modalità puramente elettrica e oltre 1.500 km in modalità combinata. Numeri generosi, se confermati su strada.

Le dimensioni sono quelle di un SUV di taglia medio-grande: 4.745 mm di lunghezza, 1.880 di larghezza, 1.710 di altezza, passo di 2.772 mm.

Il sistema ibrido combina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 228 CV con un termico 1.5 turbo da 150 CV. La potenza combinata muove il tutto con una certa disinvoltura: lo 0-100 km/h è dichiarato in 7,5 secondi, la velocità massima è 180 km/h. Anche qui, trazione anteriore.

La ricarica rapida arriva a 67 kW, con tempi dichiarati di circa 33 minuti per un rifornimento. Il consumo in modalità elettrica è di 13,2 kWh/100 km.

L'allestimento unico — chiamato Luxury, il che la dice lunga sulle intenzioni del marchio — include una dotazione ricca e un pacchetto ADAS completo. L'abitacolo è descritto come ampio e confortevole, caratteristiche che lo rendono adatto a un utilizzo familiare quotidiano.

Bestune Joy EE07 PHEV Luxury, l'interno

Prezzi e disponibilità dei modelli Bestune

Entrambi i modelli sono già disponibili attraverso la rete di concessionari China Car Company. Per chi vuole farsi un'idea della qualità distributiva del gruppo, può prendere come riferimento l'esperienza già maturata con i SUV DFSK.

I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente: resta da vedere dove si posizioneranno rispetto alla concorrenza, che nel frattempo non è rimasta ferma.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2026