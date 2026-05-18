DFSK E5 Plus, il nuovo SUV Plug-in top di gamma: 7 posti e 120 km in elettrico

DFSK E5 Plus fa il suo debutto in occasione dell'Automotive Dealer Day di Verona. Stiamo parlando di un SUV di segmento D dotato di tecnologia Plug-in e in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Modello che può essere tranquillamente considerato come l'offerta top di gamma di DFSK. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire le principali caratteristiche del nuovo SUV.

DFSK E5 Plus

Dimensioni e interni

Forme massicce con un frontale ''chiuso'', caratterizzato dalla presenza di fari collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Il Cx presenta un valore di 0,34. Nuova DFSK E5 Plus è lunga 4.760 mm e larga 1.865 mm, con un’altezza di 1.800 mm. Il passo lungo di 2.785 mm. Di serie sono presenti cerchi da 19 pollici con un design pesato per ottimizzare l'aerodinamica. Il SUV si potrà avere nelle colorazioni Midnight Black, Moonlight silver, Nebula White, Lunar Grey, Aurora Green e Sand Grey.

7 posti come accennato all'inizio, e per gli interni troviamo rivestimenti in pelle. Per chi ha bisogno di massimizzare lo spazio per il carico e non deve trasportare 7 persone il SUV può essere sfruttato nella configurazione a 5 posti, reclinando i sedili della terza fila. Le sedute della seconda e terza fila hanno il ribaltamento frazionato 4/6. Inoltre, la seconda file è scorrevole, con schienale reclinabile a 125 gradi. Numeri alla mano, la capacità del bagagliaio con apertura elettrica è di 465 litri con 5 posti e 187 litri con 7 posti.

DFSK E5 Plus

Ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante è presente un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla pancia troviamo il display del sistema infotainment da 15,6 pollici. Ovviamente, presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Motore ibrido Plug-in

Il powertrain del nuovo SUV DFSK E5 Plus è composto da un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 70 kW (95 CV) abbinato al motore elettrico da 160 kW (214 CV). Lato prestazioni, velocità massima di 180 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi. La trasmissione è affiata a un E-CVT.

DFSK E5 Plus

L'unità elettrica è poi alimentata da una batteria con una capacità di 25,3 kWh che permette di arrivare a disporre di un'autonomia in elettrico fino a 120 km. L'autonomia combinata elettrico più benzina è di 1.200 km. La casa automobilistica dichiara un consumo combinato di 6,4/100 l/km con emissioni CO2 (WLTP) di 22 g/km.

Dotazioni

DFSK E5 Plus è dotata di 5 telecamere HD, 2 radar a onde millimetriche, 6 radar ultrasonici. Infatti il SUV può contare su di un ampio pacchetto di sistemi ADAS. La dotazione di serie include pure un sistema di telecamere a 360 gradi, ABS con EBD, pretensionatori cinture anteriori e posteriori, 2 attacchi ISOFIX seggiolini per bambini, funzione Auto Hold, protezione collisione pedoni, cruise control, tergicristalli con regolazione automatica, fari a LED con accensione automatica, dash-cam, ricarica per cellulare wireless, sistema di monitoraggio angoli ciechi, avviso acustico cambio di corsia, avviso di collisione e traffico posteriore, servosterzo elettrico.

China Car Company che distribuisce in esclusiva i modelli di questo marchio, offre una garanzia di 5 anni o 100.000 km sui nuovi modelli DFSK acquistati presso la rete dei concessionari ufficiali.

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