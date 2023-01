13 Hypercar al via della stagione 2023

TOP CLASS DA RECORD L'Automobile Club de l'Ouest ha diramato oggi la lista degli ammessi alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Il tanto atteso allineamento tra i regolamenti LMH e LMDh darà finalmente i suoi frutti con la classe Hypercar letteralmente presa d'assalto. Non sarà più sola la Toyota - a parte i privati Glickenhaus o Alpine della passata stagione con vetture ex LMP1 - ma ben sette saranno i costruttori al via in pianta stabile. Oltre al marchio nipponico vi saranno due vetture per Ferrari, Cadillac, Peugeot e Porsche, quest'ultima con quattro auto. Ammesso dopo un anno di stop il team ByKolles, ora brandizzato Vanwall, mentre Glickenhaus per ora ha iscritto una vettura. Da Spa, inoltre, dovrebbe arrivare anche Isotta Fraschini, in quella che è una mossa di rilancio del brand italiano che sta assemblando una vettura costruita da Michelotto. Oltre ai piloti Ferrari già ufficializzati ieri, va segnalata la presenza di Jacques Villeneuve con la Vanwall e di Gianmaria Bruni che farà il tanto atteso salto nella classe top con Porsche.

UNDICI LMP2 In leggera flessione la classe LMP2: si vocifera che la divisione per prototipi privati potrebbe essere al capolinea (visto che in classe Hypercar mancano ancora Lamborghini, in arrivo nel 2024, assieme a BMW, Alpine e Acura). Due le vetture, come anticipato, per Prema che sta preparandosi assieme ad Iron Lynx al programma LMdh per Lamborghini. Due le vetture per United Autosport mentre due sono le Oreca del Signatech ri-brandizzato Alpine. Due le vetture anche per WRT mentre Jota avrà una sola LMP2 entrando parallelamente tra i team clienti di Porsche nella classe superiore.

aston martin wec

GTE-AM ALL'ULTIMA STAGIONE Il rinnovamento interessa anche le classi GT, quest'anno solamente una dopo l'eliminazione (dovuta al concreto disimpegno dei team passati in Hypercar) della GTE-Pro. Dal 2024 saranno ammesse le vetture GT3, aprendo ulteriormente a nuovi marchi a cui finora era precluso l'ingresso nel campionato. L'ultima annata della classe GTE-Am vedrà quattordici auto al via e sarà di fatto la categoria più numerosa. I marchi rimangono gli stessi, con Porsche a schierare sei vetture tramite i team Project1, GR Racing, Proton e la novità Iron Lynx che porterà con se le 'Iron Dames'. Ferrari sarà presente con tre vetture di AF Corse e Kessel mentre Aston Martin punterà ancora su D'Station, Northwest e TF Sport per tre Vantage.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/01/2023