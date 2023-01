La Ferrari annuncia gli equipaggi per la stagione 2023: c'è Giovinazzi

Non ci sono particolari sorprese, ma ora sono ufficiali i nomi dei sei piloti che porteranno all'esordio nel Campionato del Mondo Endurance FIA WEC la nuova e attesissima Ferrari 499P, presentata al pubblico nel corso delle Finali Mondiali organizzate dalla casa di Maranello lo scorso autunno sul circuito di Imola. Le coppie sono formate da piloti che assicurano talento, velocità ed esperienza nelle gare di durata, con una forte impronta italiana dato che la metà di loro sono nostri connazionali.

EQUIPAGGIO 499P NUMERO 50 Il numero di questa vettura ricorda gli anni trascorsi dall'ultima gara della Ferrari nella classe regina del mondiale endurance. Al suo volante di alterneranno Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. I primi due sono reduci dal successo nella 12 Ore del Golfo disputata a fine 2022, ovviamente al volante di una Ferrari 4888 GT3 Evo. Molina nel 2021 si è laureato campione dell'European Le Mans Series. A loro si aggrega Nielsen, reduce dal titolo mondiale nella classe LMP2 Pro-Am.

VEDI ANCHE

WEC 2023: Molina, Nielsen, Fuoco (Ferrari)

EQUIPAGGIO 499P NUMERO 51 L'equipaggio di punta è sulla carta quello assegnato alla vettura contrassegnata da un numero tra i più vincenti nella storia della Ferrari nelle competizioni. Al suo volante si alterneranno Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. I primi due si sono da poco laureati campioni del mondo per la seconda volta consecutiva, e terza in totale, in classe LMGTE Pro. Da ormai sei anni formano una delle coppie più vincenti nella storia del campionato WEC. A loro si aggiungerà l'atteso Giovinazzi, reduce dalla deludente esperienza in Formula E e desideroso di riscattarsi mettendo in mostra quelle doti di velocità espresse nel corso delle stagioni disputate in F1 con l'Alfa Romeo. Il pugliese ha già gareggiato nella 24 Ore di Le Mans - l'appuntamento clou della stagione WEC - nel 2018 e quest'anno continuerà anche a svolgere il ruolo di pilota di riserva del team di F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2023