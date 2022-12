Ferrari 499P: superati 16'000km di test

PROVE A VALLELUNGA Quasi sei mesi di prove private per la Ferrari 499P hanno visto la conclusione, per l'anno 2022, sul circuito di Vallelunga. Il circuito alle porte di Roma nei giorni scorsi ha accolto i tecnici di AF Corse i quali hanno fatto girare il prototipo che dall'anno prossimo schiereranno per conto di Maranello nella classe di riferimento del FIA World Endurance Championship. L'obiettivo primario delle sessioni svolte sul circuito italiano è stato migliorare l'affidabilità, che qualche grattacapo aveva dato ai tecnici durante i test di durata svolti in precedenza in Spagna.

TEST ENDURANCE Come è tradizione, durante la fase di sviluppo e collaudo di un prototipo per Le Mans non manca un test endurance di almeno 24 ore. Ad Alcaniz, i tecnici della Rossa hanno dovuto effettuare diverse interruzioni al programma a causa dell'affidabilità. Nel complesso, dallo scorso luglio quando la vettura è scesa in pista per la prima volta, sono stati percorsi oltre 16'000 km di test, spesso impiegando due vetture: una specificatamente destinata ai test di affidabilità, l'altra per la ricerca della performance. Sul fronte dei piloti vige ancora massimo riserbo anche se è logico aspettarsi il travaso di quasi tutti i piloti finora impiegati nel GT. A questi si è aggiunto il nome di Antonio Giovinazzi, da più parti indicato come presente ai test in quanto ex pilota del vivaio Ferrari per la F1.

LE PAROLE DI CANNIZZO Obiettivo il responsabile del programma sportivo, Ferdinando Cannizzo, che non nega qualche inconveniente: ''Il lavoro svolto dalla squadra nel 2022 è stato decisamente intenso ma siamo ancora all’inizio del percorso di sviluppo. Come è normale in questa fase, registriamo progressi ma anche inconvenienti che rallentano il programma. Stiamo raccogliendo dati e spunti utili che ci aiutano a far crescere la vettura sia in termini di performance che di affidabilità. C’è ancora molto lavoro da fare per farci trovare pronti per il debutto a Sebring, ma stiamo seguendo le tappe che avevamo definito''. Tutto fermo dunque in occasione delle feste natalizie, con il lavoro che riprenderà a gennaio per prepararsi all'apertura del campionato a Sebring nel mese di marzo.

Pubblicato da Marco Borgo, 25/12/2022