FAWCAR debutta al Salone di Torino e porta la sua nuova gamma 2026: i modelli da scoprire

Dall'11 al 13 settembre si tiene il Salone di Torino 2026, un appuntamento molto importante per il mondo dell'auto. Anche diversi marchi cinesi hanno scelto di essere presenti al Salone e tra questi c'è FAWCAR che ha da poco fatto il suo debutto nel nostro Paese. Si tratta di una marchio del Gruppo FAW importato e distribuito in Italia da China Car Company.

La gamma 2026 di FAWCAR comprende i SUV endotermici FAWCAR-BESTUNE T77, T90 e B70S, oltre al modello JOYEE S08 PHEV Super Hybrid capace di garantire oltre 150 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Nel 2027 arriverà sul mercato anche JOYEE S04 BEV Full Electric.

FAWCAR-BESTUNE T77

FAWCAR, cosa vedremo a Torino?

Partiamo da FAWCAR-BESTUNE T77, un SUV lungo 4.505 mm, largo 1.840 mm e alto 1.615 mm, con un passo di 2.680 mm. Sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri 1.5 turbo benzina a iniezione diretta da 160 CV (118 kW) e 258 Nm di coppia.

La velocità massima è di 181 km/h. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (DCT), con trazione anteriore. All'interno dell'abitacolo non manca la tecnologia con un display da 8 pollici dedicato alla strumentazione digitale affiancato da uno schermo da 12,3 pollici per il sistema infotainment.

JOYEE S08 PHEV

A Torino vedremo anche JOYEE S08 PHEV un SUV Plug-in che abbina i 110 kW (150 CV) del motore endotermico (1.5 benzina) ai 168 kW (228 CV) dell'unità elettrica. Grazie alla batteria LFP da 30,9 kWh è possibile percorrere in modalità elettrica oltre 150 km.

Nella gamma c'è anche FAWCAR-BESTUNE T90, un SUV di 4,7 metri dotato di un motore benzina da 118 kW (160 CV) e 258 Nm di coppia. Modello che si caratterizza per offrire una dotazione ADAS particolarmente completa.

FAWCAR-BESTUNE T90

China Car Company offre una garanzia di 5 anni o 150.000 km sui nuovi modelli FAWCAR acquistati presso la rete dei concessionari ufficiali.

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